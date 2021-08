Congo-Brazzaville: Transport en commun - Plus de grève en perspective

Le gouvernement et l'Intersyndicale des transporteurs en commun du Congo ont accordé leurs violons, le 27 août, sur la levée de l'avis de grève qui devrait entrer en vigueur à compter du lundi 30 août.

Les transporteurs en commun n'iront plus en grève. La décision a été prise au terme de deux jours de négociations entre le gouvernement et l'Intersyndicale à la primature. En effet, sur les six revendications contenues dans leur cahier des charges, trois ont été prises en compte par les autorités. Il s'agit, entre autres, de la suspension immédiate des contrôles routiers en cours et la restitution des permis de conduire « rose » aux chauffeurs des transporteurs en commun. « Accord d'un délai de transformation des permis de conduire rose en cours de validité en permis biométrique Cémac », précise le relevé de conclusions du dialogue entre les deux parties.

Les discussions engagées ont également abouti à un accord de principe sur la suspension des postes de pesage et de péage sur le tronçon dégradé de la route nationale n°2. « Cet accord de principe sera matérialisé par une décision du gouvernement, au terme d'une mission d'expertise qui procédera à l'identification et au bornage du tronçon dégradé », ont convenu le gouvernement et l'Intersyndicale.

La concertation a aussi permis aux deux parties de s'accorder sur le respect des textes en vigueur relatifs aux prix des autorisations des transports en commun sur toute l'étendue du territoire national. Elles devraient, par ailleurs, mutualiser leurs efforts afin de mettre un terme aux tracasseries et rançonnements routiers ainsi qu'aux actes de corruption sur le réseau de transport national. « Cette action rentre dans le cadre de la lutte contre la corruption et les antivaleurs initiée par le gouvernement », a poursuivi le relevé de conclusions.

S'agissant des autres points inscrits dans le cahier des charges de l'intersyndicale, ils feront l'objet d'un examen particulier et bienveillant par le gouvernement. Il s'agit notamment de la limitation des nombres de places dans les bus-coaster, les bus Hiace et les taxis. « Par conséquent, l'appel à la grève est levé et les négociations se poursuivront. Le suivi de la mise en œuvre des engagements du présent relevé de conclusions fera l'objet d'un point d'échanges réguliers entre le gouvernement et l'intersyndicale des transporteurs en commun du Congo », ont convenu les deux parties.

Notons que le gouvernement a été représenté par le ministre d'Etat, ministre du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation, Alphonse Claude N'Silou, assurant l'intérim du Premier ministre en mission. Le président de l'intersyndicale, Patrick Milandou, s'est dit satisfait des résultats obtenus et a appelé tous les transporteurs en commun à vaquer normalement à leurs occupations quotidiennes. « Nos revendications ont été prises en compte, il n'y a plus de raison qu'il y ait grève lundi 30 août. En ce qui concerne l'augmentation des tarifs, c'est la conséquence de la limitation du nombre de places. Ce point sera examiné lors de la prochaine réunion de la Coordination nationale de gestion de la pandémie de coronavirus », a-t-il assuré, précisant que les péages et les postes de pésage sur la RN°2 seront suspendus dès le retour du Premier ministre.

Reconnaissant le tarif officiel du transport en commun à Brazzaville et Pointe-Noire arrêté à 150 FCFA, Patrick Milandou pense que l'augmentation de ce prix observée ces derniers temps est la conséquence des mesures barrières édictées par le gouvernement. « Une fois le nombre de places revu à la hausse, il n'y aura plus ce phénomène, mais pour ceux qui surchargent les bus et demandent 250 FCFA, je crois que ce ne sont pas de bonnes pratiques, nous ne pouvons pas les encourager », a conclu le président de l'intersyndicale des transporteurs en commun du Congo.