Congo-Brazzaville: Santé - Une campagne de sensibilisation à la lutte contre la Covid-19 à Brazzaville

Le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de la Population, Ignace Tendelet, a lancé officiellement le 27 août à Brazzaville, une campagne de communication et de sensibilisation au coronavirus sous le thème « la Covid-19 circule toujours faisons-nous vacciner et continuons d'appliquer les gestes barrières ».

Cette campagne qui concerne les capitales des six pays de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac) et la ville de Douala au Cameroun, est financée par l'Organisation de coordination pour la lutte contre les endémies en Afrique centrale (OCEAC). Elle est exécutée à Brazzaville par l'Agence de communication Gutenberg Global Agency.

L'objectif de cette campagne dont le lancement a été suivi d'un carnaval qui a fait la ronde des arrondissements de Brazzaville, est de redoubler les efforts en termes de communication pour anticiper la nouvelle vague de contamination du coronavirus et inciter la population congolaise à adhérer à la vaccination contre la Covid-19, tout en continuant à appliquer les gestes barrières.

Le Congo a connu son premier cas d'infection à coronavirus le 14 mars 2020, a rappelé le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de la Population. A ce jour, la situation épidémiologique du pays se présente comme suit : 204359 personnes ont été testées dont 13493 cas confirmés, 12909 guéris, 386 cas actifs et 179 décès, soit un taux de létalité de 1,33%.

En ce qui concerne la vaccination, depuis mars dernier, quelque 286959 doses de vaccins ont été administrées soit 234130 doses de Sinopharm ; 22379 de Sputnik; 29557 de Sputnik light et 893 doses de Johnson and Johnson.

"Ces chiffres montrent combien le chemin à parcourir est encore long pour espérer atteindre l'immunité collective. La population est encore réticente à se faire vacciner", a déclaré Ignace Tendelet.

Il a invité la population à se faire vacciner contre la Covid-19, car la vaccination reste la seule stratégie efficace de prévention contre les maladies et l'un des moyens qui correspondent le mieux en terme de coût aux pays sous développement.

Le Dr Jean Akiana, point focal de l'OCEAC, a relaté historique de l'organisation qui œuvre à ce que le domaine de la santé ne connaisse pas de péril dans les pays la CEMAC à savoir le Cameroun, le Tchad, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République du Congo et la République centrafricaine.

En 2019, a-t-il dit, l'OCEAC a mis en place des points focaux nationaux qui sont les acteurs de proximité dans leurs pays en faisant chacun un écho des actions menées.

Il a, par ailleurs, énuméré le programme élaboré par l'organisation dans le contexte de la lutte contre la pandémie du coronavirus. En effet, l'OCEAC a élaboré une approche participative dans le plan stratégique de riposte et de lutte contre la Covid-19 en Afrique centrale. A cela s'ajoutent le plan de déploiement des kits d'hygiène et des équipements de protection individuelle au profit des équipes spécialisées de la Cémac, l'appui au renforcement des capacités de surveillance épidémiologique, ainsi que le dépistage de l'infection à Covid-19.