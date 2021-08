Congo-Kinshasa: Encadrement des jeunes - Barbara Kanam encourage les étudiants de l'ISP à poursuivre leurs études

Au delà de la musique, l'artiste musicienne qui n'est plus à présenter fait de l'encadrement de la jeunesse son cheval de bataille. Elle tient à encourager les jeunes, surtout les filles, à persévérer dans la voie des études pour garantir leur avenir.

Barbara Kanam a lancé son appel au cours de la visite qu'elle a effectuée récemment à l'Institut supérieur pédagogique (ISP) de la Gombe, à Kinshasa, pour motiver les étudiants de cet établissement d'enseignement supérieur. Dans un échange direct avec eux, l'artiste musicienne s'est montrée très ouverte en prodiguant des sages conseils aux futurs cadres du pays pour qu'ils puissent être des modèles afin de contribuer au développement.

"Le but de ma visite était de passer un message de motivation aux étudiants, tout en les encourageant de persévérer dans l'apprentissage et d'être assidus aux enseignements dispensés à l'institut car, ils incarnent l'espoir et le futur du pays", a expliqué Barbara Kanam.

Elle a eu, a t-elle renchéri, un échange extrêmement fructueux avec les étudiants de l'ISP, en majorité les filles, les encourageant à persévé, tout en leur rappelant le rôle à jouer par chacun pour le futur des enfants congolais.

L'ISP est la première étape de la visite de Barbara Kanam. L'artiste musicienne compte, en dépit de ses charges, se rendre prochainement dans les autres établissements d'enseignement supérieur pour apporter le même message d'encouragement aux étudiants.

"J'ai pris la résolution de me rendre dans les différents centres de formation universitaires et professionnels pour échanger avec les futurs cadres de mon pays! Un grand merci à la directrice générale de l'ISP, Emilienne Akonga, et la présidente des étudiants, Helena Ehadi, pour leur accueil et promptitude", a t-elle laissé entendre.

Notons que de plus en plus, la jeunesse congolaise se déverse dans les antivaleurs qui hypothèquent leur avenir. La déperdition juvénile a atteint des proportions inquiétantes. Les études sont devenues le cadet des soucis des jeunes qui se livrent à la drogue, la prostitution... L'initiative de la cantatrice Barbara Kanam mérite d'être saluée pour encourager ces jeunes qui sont appelés à diriger le pays à etre des modèles pour les générations futures.