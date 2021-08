Congo-Brazzaville: Musique - Conquering Lions fait une prestation captivante à Ngoyo

Le groupe a livré un concert mémorable à la cérémonie de clôture de la première édition du comice pastoral tenue il y a quelques jours à Ngoyo, dans le sixième arrondissement de Pointe-Noire.

Conquering Lions est en train de réécrire les A B C du reggae en République du Congo, avec son style dit reggae Bantou. Ce style qui mélange les sonorités africaines et les langues du terroir fait de ses artistes de vrais narrateurs des faits de société.

Une merveille et surtout un nouveau genre musical dont seuls les membres du groupe connaissent le secret. Invité par le préfet de la ville de Pointe-Noire, Alexandre Honoré Paka, à l'occasion de la clôture de la première édition du comice pastoral, le groupe Conquering Lions a une fois de plus été à la hauteur des attentes.

Comme de coutume, tout s'est déroulé à la perfection, le public a été conquis dès le premier morceau. Du coup, la piste devenait beaucoup plus petite pour contenir toute la foule.

Pendant un certain moment, le préfet est resté ému, les yeux figés sur ce groupe tout en contemplant avec joie et émerveillement les prouesses des artistes. La tentation étant beaucoup plus forte, il s'est laissé emporter par la musicalité distillée par les lions conquérants, en esquissant quelques pas de danse.

C'est dans une chorégraphie des plus simples que le groupe, bien acclamé par le public, a enchaîné ses morceaux. Les chansons aux textes poignants ont défilé et le ressenti du public a été unanime.

C'est sur " Vieux Mayembo", "Thank you jahjah" et "Zimbabwe" que le public a manifesté une énergie débordante. Le talent de Patrick Bikoumou, patron du groupe, n'a cessé d'impressionner. « Il est incroyable, sa voix est dingue», ont murmuré deux jeunes spectatrices

Mais c'est surtout lors de l'interprétation de la chanson fétiche "Gâna mbongo" que tout a explosé. Le public attendait ce titre avec impatience comme l'ambiance l'a démontré. Cette chanson, chantée en chœur, rappelle à jamais le souvenir d'un événement réussi.

Notons que le groupe Conquering Lions n'a plus rien à prouver au niveau local et national. Aujourd'hui, il vise l'international mais avant tout, le groupe s'apprête à sortir son deuxième clip "Gâna mbongo".