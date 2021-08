Afrique de l'Ouest: Matérialisation des frontières - La Commission mixte ivoiro-malienne a tenu sa première réunion

La volonté des pays de la sous-région de matérialiser et démarquer leurs frontières est en cours. Après avoir installé la commission en charge de la gestion de cet espace entre la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et la Guinée, l'équipe de la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire (Cnfci) s'est rendue au Mali pour la même mission. Celle de mettre en place la commission mixte paritaire entre les deux pays afin de lancer le processus de matérialisation/démarcation de la frontière commune et de promouvoir la coopération transfrontalière entre les deux pays.

Ainsi donc, du 24 au 26 août, les représentants des deux pays se sont retrouvés à la salle de conférences du Grand Hôtel de Bamako pour élaborer un chronogramme des activités de délimitation/démarcation de la frontière. Procéder à la validation bilatérale du projet d'accord-cadre de coopération transfrontalière Côte d'Ivoire- Mali etc.

A l'ouverture de cette rencontre de haut niveau, Mamadou Tapili, Conseiller technique régional du Programme frontière de l'Union africaine avec la Giz, s'est réjoui de cette rencontre dont le résultat permettra de renforcer la sécurité, la cohabitation pacifique et le développement dans les espaces transfrontaliers. Revenant sur le niveau de la coopération des deux pays dans ce sens, il a noté les avancées satisfaisantes entre les Départements de Tengréla et Kaniasso en Côte d'Ivoire et les Cercles de Kadiolo et Kolondiéba au Mali. Il a saisi l'occasion pour indiquer que la délimitation de la frontière commune, loin de constituer un mur entre les peuples ivoirien et malien, doit être une belle opportunité et un moyen de transformation des zones potentiellement conflictuelles.

Par ailleurs, il a exhorté les pays qui n'ont pas encore ratifié la Convention de l'union africaine sur la coopération transfrontalière dite « Convention de Niamey » à le faire.

Diakalidia Konaté, Secrétaire Exécutif de la Cnfci, a rappelé les liens séculaires qui unissent les deux pays, notamment avec le Congrès constitutif du Rda en 1946 à Bamako. Avant de signifier qu'après le Burkina Faso et la Guinée, le Mali est le troisième pays avec lequel la Côte d'Ivoire travaille dans le cadre de la délimitation et démarcation de ses frontières. Des actions qui s'inscrivent dans la volonté manifeste de ces différents États de consolider leurs relations historiques d'amitié, de fraternité et de bon voisinage. Il a, pour ce faire, invité les délégations ivoirienne et malienne à une franche collaboration afin d'atteindre, dans un bref délai, les objectifs assignés par les deux gouvernements, notamment le tracé de la ligne frontière commune.

Pour sa part, Abdallah Faskoye, Conseiller technique chargé des questions de frontière au ministère de l'Administration territoriale et de la Décentralisation malienne, a précisé que cette rencontre se tient dans un contexte marqué par une crise multisectorielle sur les plans sécuritaire, économique et sanitaire