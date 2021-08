Cote d'Ivoire: Lutte contre le Diabète - L'Ong Hadassah nutrition aux côtés des populations de Koumassi

L'Ong Hadassah nutrition, en collaboration avec la mairie de Koumassi et l'appui technique et financier de l'ambassade d'Israël, a organisé, récemment, une journée de sensibilisation et de dépistage du diabète. Avec pour slogan : « Œuvrons tous pour une alimentation saine, équilibrée et nutritive pour le bien-être physique et mental ».

La rencontre s'est tenue au grand carrefour de Koumassi à Abidjan en présence de l'ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire SEM. Leo Vinovezky, de Jean-Claude Mabéa 6e adjoint au maire et de la population venue en grand nombre.

Selon Dr Boni Stéphane, président de l'Ong Hadassah nutrition, l'objectif est de contribuer à la lutte contre la malnutrition.

A l'en croire, à travers cette campagne de dépistage du diabète, il s'agit de donner aux populations des conseils nutritionnels, des informations sur leur régime alimentaire, les aider à prévenir le risque lorsque la glycémie est élevée et leur donner des orientations. Cette campagne de sensibilisation, dit-il, a permis de dépister 300 personnes ayant 18 ans et plus.

A cette occasion, SEM. Leo Vinovezky a salué l'Ong pour la belle initiative à l'endroit de la population en général et celle de Koumassi en particulier. Il a, au nom de son institution, dit sa volonté d'accompagner l'Ong dans ses actions.

Jean-Claude Mabéa a, pour sa part, tenu à remercier les acteurs pour leur engagement à réduire le taux de diabète. Il a indiqué que la caravane est la bienvenue dans sa commune. Car cette sensibilisation permettra aux populations d'avoir une bonne nutrition et de mieux se porter. Avant d'exhorter la population à s'intéresser à la question pour une meilleure santé.

L'Ong Hadassah nutrition qui existe depuis 2011, a pour vocation de lutter contre la malnutrition et garantir le bien-être physique et mental des populations.