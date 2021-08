Cote d'Ivoire: SIBAL 2021/Pr Soro Kountélé - « Le SIBAL répond au souci du gouvernement de donner la chance aux populations d'adopter de bonnes pratiques nutritionnelles »

La 1ère plateforme d'éducation nutritionnelle ou encore le Salon ivoirien de la boisson et de l'alimentation saine (Sibal) a officiellement ouvert ses portes, le vendredi 27 août 2021, au Palais de la culture, Bernard Dadié d'Abidjan-Treichville.

Le Sibal est organisé par Sun Concept Sarl, une Agence spécialisée dans la communication pour le changement de comportements dirigé par M. Juste Yao Yao.

« La cérémonie de ce jour consacrée à l'ouverture de la première édition du Salon ivoirien de la boisson et de l'alimentation saine (Sibal) répond au souci du gouvernement ivoirien et de ses partenaires de donner la chance aux populations de Côte d'Ivoire d'adopter de bonnes pratiques nutritionnelles (...) Une bonne nutrition consiste à s'assurer que les aliments consommés contiennent de bons nutriments.

Elle est essentielle à toutes les étapes de la vie. Je vaudrais inviter les parents et les communautés à avoir une alimentation équilibrée et variée ». C'est en ces termes que le Professeur Soro Kountélé Gona Bakary, Directeur de Cabinet Adjoint du ministère de la Santé, de l'Hygiène Publique représentant son ministre a procédé à l'ouverture officielle de la 1ère édition du Salon ivoirien de la boisson et de l'alimentation saine (Sibal).

Mais avant, il a indiqué que les mauvaises pratiques d'alimentation occupent une place importante parmi les causes de la malnutrition. « Face à cette situation, le gouvernement ivoirien n'a ménagé aucun effort. L'Etat de Côte d'Ivoire soucieux du bien-être de la population met en œuvre son plan multisectoriels de nutrition qui a été élaboré avec l'ensemble des acteurs ayant des actions directes et sensibles à la nutrition.

La nutrition est reconnue aujourd'hui comme facteur et un marqueur de développement essentiel à la réalisation des Objectifs de développement durable (Odd) », a fait remarquer le Professeur Soro. Et d'ajouter que plusieurs actions ont été entreprises et se poursuivront pour donner aux enfants toutes les capacités pour un développement harmonieux. « En effet, l'état nutritionnel de nos enfants de 0 à 5 ans demeure une préoccupation pour notre société », a alerté le Pr Soro.

Après avoir indiqué à l'ouverture du Salon qu'une alimentation et un mode de vie équilibrée sont importants pour le maintien de la santé, il a affirmé que le Sibal vise à contribuer à réduire des risques de maladie.

Le commissaire général du Salon, Dr Djadou Pascal a soutenu qu'il s'agit d'une « plateforme d'éducation nutritionnelle, d'échanges culturels et économiques entre les professionnels du secteur, les régulateurs et les consommateurs ». Et d'ajouter que le Sibal est aussi un espace de promotion des entreprises éthiques du secteur de l'alimentation. « Sibal couvre également des thématiques liées à l'alimentation saine et les pathologies. Ainsi qu'à la situation alimentaire et nutritionnelle, à la qualité des aliments et les règlements applicables aux boissons et la santé », a-t-il souligné.

Pour l'artiste Kajeem, ambassadeur du Sibal, son accord pour accompagner ce salon s'explique par le fait que cette initiative est au service du développement. Exhortant les initiateurs de cette plateforme, il dira : « Ceux qui ne rêvent pas ont pour habitude de se moquer de ceux qui portent des projets ». Pour Kajeem, le monde entier sait que l'Afrique est le continent de l'avenir sauf les Africains eux-mêmes. Ainsi donc, au nom des ambassadeurs du Sibal parmi lesquels Isabelle Anoh, Yabongo Lova..., il a rassuré les organisateurs que leur engagement ne faillira pas.

C'est le dimanche 29 août 2021 que le rideau va tomber sur ce salon qui sera suivi d'une caravane qui va parcourir une dizaine de villes de l'intérieur du pays du 15 octobre au 19 décembre 2021. Si les organisateurs du Sibal ont annoncé attendre 10000 visiteurs au palais de la culture, ce sont 5 millions de personnes que cette plateforme envisage impacter en Côte d'Ivoire.

A l'ouverture de la première édition du Sibal, le Représentant du maire de Treichville, le 2ème adjoint au maire, Mory Camara a loué le courage et la ténacité des organisateurs du Sibal après son annulation liée à pandémie du Coronavirus.