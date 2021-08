Cote d'Ivoire: Visite des Wê à Laurent Gbagbo à Mama - Des chefs traditionnels se prononcent

Depuis quelques jours, la presse nationale a annoncé une visite des chefs traditionnels wê des régions du Cavally et du Guémon à l'ex-Président ivoirien Laurent Gbagbo. Cette visite, selon des sources concordantes, divise profondément les chefs traditionnels Wê.

En effet, certains chefs Wê sont opposés à cette démarche. Ils estiment que ce déplacement ne devrait pas avoir lieu étant donné que Laurent Gbagbo n'a pas rendu visite à cette communauté de l'ouest après son retour en Côte d'Ivoire.

D'autres, par contre, n'y voient aucun inconvénient. Ils pensent que c'est tout a fait normal de se rendre à Mama pour faire leurs civilités à l'ancien pensionnaire de la Cpi.

Coulayes Victor Emmanuel et Guehi Vlehi Vincent, respectivement chef central du Cavally et chef central du Guémon, font remarquer que cette requête est frappée d'un vice de procédure.

Les deux chefs soutiennent que Laurent Gbagbo aurait dû d'abord se rendre dans le pays Wê à l'instar du Président Alassane Ouattara qui, compatissant à la souffrance du peuple Wê dans la crise post-électorale, lui a consacré sa première visite officielle en avril 2012, au lendemain de son accession à la magistrature suprême.

Après être venu témoigner sa compassion au peuple, le Président Alassane Ouattara a, par la suite, reçu les Wê sans distinction d'appartenance politique à Abidjan.

Et ce, au cours d'une cérémonie solennelle à l'issue de laquelle il a apporté un soutien financier de deux cents millions de FCfa aux huit départements qui composent les régions du Cavally et du Guémon à raison de vingt-cinq millions par département.

Cet appui non négligeable a permis aux départements bénéficiaires de faire des sacrifices en vue de purifier le sol de la souillure du sang versé durant la crise et de parachever quelques infrastructures communautaires notamment les cases des chefs traditionnels.

Par ailleurs, le chef Coulayes Victor Emmanuel a fait savoir qu'aucun chef traditionnel n'a été formellement informé de la visite des chefs Wê à l'ex-Président Laurent Gbagbo.

"Nous sommes des garants des us et coutumes. Aujourd'hui, nous sommes organisés. Nous n'avons pas été respectés. Je voudrais préciser qu'aucun militant du RHDP ne nous a menacé. Nous sommes des sages et nous examinons nous-mêmes les situations. Le RHDP ne nous a jamais menacé de rester sur place.

Nous invitons les journalistes qui parlent de menaces à venir sur le terrain. Nous avons pris la décision, à l'unanimité, de ne pas effectuer le déplacement parce que les organisateurs de cette rencontre nous ont manqué de respect", a dit le président de la chambre des rois et chefs traditionnels de la région du Cavally. Les tenants de cette tendance précisent que cette visite devait être apolitique et le plus inclusive possible. Ce qui n'est pas le cas.

Des citoyens lambda épousent également ce point de vue. Une frange de la jeunesse, qui a nourri le secret espoir de recevoir dès son retour au pays la reconnaissance et la visite de l'ex-Président Laurent Gbagbo, s'explique difficilement les choix de l'homme qui ne trouve pas de temps pour elle alors qu'il a eu le temps de se rendre en République Démocratique du Congo, quelques jours seulement après son arrivée.

D'autres ressortissants des deux régions sœurs Wê estiment que l'ex Président Laurent Gbagbo qui a été rudement éprouvé par sa perte du pouvoir et son emprisonnement mérite de recevoir en priorité la compassion du peuple Wê. Tohe Etienne, chef de Guehouo et président des chefs de villages de Bangolo fait partie de ce lot.

Certains élus locaux FPI et PDCI RDA tels que Hubert Oulaye œuvrent progressivement aux côtés des chefs de leur bord à la consolidation de cette position sur le terrain.

Elle devrait aboutir à l'organisation de cette visite même si elle suscite des oppositions.

Laurent Gbagbo reçoit aujourd'hui à Mama une délégation du Guémon et du Cavally