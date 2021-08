Cote d'Ivoire: Fraternité Matin - Amédée Assi nommé Directeur de publication

Après le départ de Venance Konan et la nomination de Serge Abel Nouho en qualité de Directeur général la Société nouvelle de presse et d'édition de Côte d'Ivoire (SNPECI), éditrice du quotidien Fraternité Matin et des Magazines Emergence et Femmes d'Afrique, Amédée Assi Adon vient d'être nommé Directeur de publication de cet organe pro-gouvernemental.

Désormais Directeur de publication et Directeur du développement des Rédactions, Amédée Assi s'engage dans un nouveau challenge pour conforter davantage la position de leader de Fraternité Matin dans le paysage médiatique ivoirien et ouest africain. «C'est ensemble, avec le concours de tous les journalistes que nous allons garantir un juste équilibre entre la liberté d'expression médiatique et le respect des infractions de presse », a indiqué le nouveau Directeur de Publication qui tient également à témoigner toute sa reconnaissance à Serge Abdel Nouho, le nouveau Directeur général qui lui a fait confiance pour cette mission qui le positionne désormais comme le rempart juridique de la ligne éditoriale de Fraternité Matin.

En effet, conformément à la loi portant régime juridique de la presse, dans son article 21, le Directeur de Publication est civilement responsable du contenu du journal. Sa responsabilité est engagée pour tout article publié. Il porte la responsabilité pénale de la publication . « Je voudrais également toute ma gratitude et ma reconnaissance au Président du Conseil d'administration de Fraternité Matin, le Professeur Sega Sangaré et à Venance Konan qui m'a fait l'honneur de m'appeler à ses côtés pendant sa gouvernance », a-t-il ajouté.

Un parcours professionnel qui rassure

Le nouveau Directeur de publication de Fraternité Matin n'est pas en territoire inconnu. "Enfant" de Fraternité Matin, il y a fait toutes ses classes avant de voler de ses propres ailes pour d'autres challenges et revenir au bercail en 2015. Son parcours professionnel débute à Fraternité Matin en 1985. En 1987, il rejoint le quotidien Ivoir'Soir, édité par le groupe Fraternité Matin. Il gravit les échelons et est nommé responsable de la page «

Sur le vif » de ce quotidien ; puis chef du service société en 1991. En 1993, il est nommé chef de l'agence Centre-Nord du groupe de presse Fraternité Matin, avec poste à Bouaké. Ensuite, chef du service juridique et du contentieux de ce groupe de presse en 1994.Un an après, en 1995, il dépose ses valises au groupe de presse Le Nouvel Horizon, éditeur du quotidien La Voie.

Là, il occupe le poste de rédacteur en chef adjoint ; puis rédacteur en chef du quotidien

Actuel du même groupe de presse en 1996. Après 13 ans d'expérience (1985-1998), il prend son indépendance et lance sur les fonts baptismaux en 1998 le quotidien Reflet et l'hebdomadaire Reflet Magazine, dont il est le directeur de publication et de la rédaction. Il érige l'en-treprise en société en 1999, qu'il nomme « Reflet Communication » et en devient le directeur général.

En 2000, la Fédération ivoirienne de football (FIF) lui confie l'édition de l'hebdomadaire sportif Match où il occupe le poste de rédacteur en chef. En 2002, il lance Le Sport, le premier quotidien de sport en Côte d'Ivoire. Il oc-cupe le poste de directeur de publication et des rédactions.

En 2005, Reflet Communication devient Les Éditions Appo, éditeur de plusieurs titres dont les quotidiens Le Sport, Dialogue, les hebdomadaires Le Foot, Crapouillot, Réalités et les magazines mensuels, en papier glacé, 100% Foot et Réalités Showbiz.

En 2015, le devoir le rappelle à Fraternité Matin en qualité de Conseiller spécial de Venance Konan, directeur général. Il occupera successivement le poste de rédacteur en chef central et Conseiller spécial du DG en 2016, puis directeur du développement des rédactions de 2019 jusqu'à sa nomination le 23 août 2021, en qualité de

Directeur de publication, directeur du développement des ré-dactions du groupe Fraternité Matin.

Bon vent au nouveau directeur de publication du groupe Fraternité Matin, ex-président du Groupement des entreprise de presse de Côte d'Ivoire (Gepci), juriste de formation (licence en droit privé et maîtrise en droit option : carrière des entreprises) et journaliste professionnel titulaire d'un diplôme en journalisme et communication de l'Institut de Journalisme de Berlin (Allemagne).