Sénégal: Bamba Dieng, attaquant de l'OM - «Ce serait fantastique de faire partie des Lions qui vont gagner la CAN»

Le Polonais Milik blessé pour encore un mois, l'Argentin Benedetto parti en prêt à Elché (Espagne), le jeune sénégalais Bamba Dieng (21 ans) est le seul avant-centre disponible de l'Olympique de Marseille.

De cette opportunité, des débuts difficiles, des conseils au quotidien de son coach Sampaoli et de ses envies et ambitions d'intégrer l'équipe nationale du Sénégal, l'ancien meilleur buteur du championnat sénégalais (2019-2020) avec Diambars parle dans cette première interview accordée à un média depuis son arrivée en France.

Recruté en janvier d'abord pour la réserve, comment avez-vous fait pour vous retrouver dans l'équipe première de l'Olympique de Marseille ?

Je dois d'abord dire que mes débuts se passent bien. Comme tout nouveau challenge, il peut y avoir des hauts et des bas. A mon arrivée, j'ai commencé à m'entraîner avec la réserve de l'Olympique de Marseille. J'ai pu jouer quelques matchs avec eux. C'est le niveau National 2 puis ce championnat a été arrêté (pour cause de Covid, Ndlr). C'était trop dur pour moi parce que cela signifiait la fin des compétitions et donc pas de matches pour se mettre en valeur et ainsi intégrer le groupe des professionnels de l'OM.

Malgré cette situation délicate, je travaillais beaucoup aux entraînements et il nous arrivait de jouer des matches amicaux au sein des différentes équipes de l'OM. J'ai réussi à me montrer lors de ces oppositions en marquant beaucoup de buts. Mes efforts ont fini par être récompensés car un jour l'encadrement technique m'a informé que je vais commencer à m'entraîner avec les professionnels. Ce qui était une satisfaction car c'est l'un des objectifs en venant à Marseille. Mais ma joie fut de courte durée car dès mon premier entraînement, j'ai eu une entorse à une cheville qui m'a éloigné des terrains pendant un mois et demi. À mon retour, j'ai recommencé encore avec la réserve.

Les matches amicaux et les entraînements rythmaient mes journées. Puis il y a eu le départ d'André Villas-Boas (début février) et son remplacement par Nasser Larguet qui n'était autre que le directeur du centre de formation de l'OM dont je dépendais et qui suivait nos matches amicaux. Il m'a demandé de revenir m'entraîner avec les pros. C'est ainsi que j'ai intégré pour la première fois le groupe professionnel lors d'un match officiel. Partager le vestiaire avec de grands joueurs et faire partie du groupe professionnel de l'OM était un rêve qui se réalisait. Mais le plus dur commençait aussi. J'ai pu jouer mon premier match en Coupe de France et ainsi pu marquer mon premier but (contre l'AJ Auxerre)

Pour cette nouvelle saison, quels sont vos objectifs avec Marseille ?

Cette année, mon objectif est de continuer à progresser et en gagnant plus de temps de jeu. Je veux ouvrir mon compteur de buts en championnat et en marquer beaucoup d'autres encore. Pourquoi ne pas faire partie des meilleurs buteurs du championnat français. Je veux également gagner des trophées avec l'OM. Je crois en mes capacités.

Justement le coach Sampaoli dit que vous êtes un joueur avec « un énorme potentiel »...

Oui, il m'a dit que j'avais du potentiel. Et si un grand entraîneur de sa trempe a un tel regard sur tes qualités, cela ne peut qu'être encourageant et motivant pour continuer ma progression. Il me conseille techniquement et tactiquement. Il rectifie mes déplacements et mon placement sur le terrain. Je vais continuer à travailler dur pour être à la hauteur de la confiance qu'il place en moi. Avec lui, je joue les matchs et j'espère que cela va continuer. Je ferai tout pour, en tout cas.

Derrière Milik, qui n'est pas encore prêt pour la compétition, il y a une place à prendre pour occuper le poste d'avant-centre de l'OM. C'est une opportunité qui vous tente ? Ou préférez-vous être prêté dans un autre club pour avoir plus de temps de jeu?

Oui Milik est blessé mais il reviendra le plus rapidement possible. Pour l'instant, mon coach me fait confiance et il me fait jouer aussi donc je ne me plains pas. Pour le prêt, je ne pense pas aller quelque part parce que je me sens bien à l'OM donc je ferais tout pour jouer le plus grand nombre de matchs possible. Le coach ne me fait jouer qu'au poste d'avant-centre, on l'a vu à Montpellier (Il est entré en jeu sur le côté droit de l'attaque phocéenne, Ndlr). Il connaît mes qualités et sait que je peux jouer même au milieu de terrain. Ce n'est pas mon poste mais je l'accepte car je peux me sacrifier pour le compte de l'équipe. S'il me met à un autre poste aussi, je m'y plierai sans rechigner (rires).

L'OM avait fait un bon recrutement mais le PSG, votre rival, a réussi à prendre Messi. Que pensez-vous de cette arrivée dans le championnat français ?

Notre objectif de cette année est de rester en haut du classement. Et cela ne change pas avec le recrutement de Messi par le PSG. Il n'y a pas de complexe à avoir même si Messi est un très grand joueur. Son arrivée dans le championnat français donne plus de visibilité à la Ligue 1. C'est une belle opportunité dans ce sens.

En 2022, il y a la CAN puis la Coupe du Monde. Est-ce que L'équipe nationale du Sénégal fait partie de vos objectifs ?

La CAN qui se tiendra en janvier prochain fait partie de mes objectifs. Chaque joueur rêve de gagner un trophée pour son pays. Ce serait fantastique de faire partie de l'équipe du Sénégal qui va aller à la conquête du trophée continental au Cameroun. Mais il ne faut pas brûler les étapes. Être sélectionné avec les Lions dépend de mes performances en club. Donc c'est une motivation supplémentaire pour être performant en championnat. Et puis il y a aussi la Coupe du Monde. Il faudra, là aussi, valider notre participation à travers les qualifications. C'est un autre rêve de porter le maillot du Sénégal pendant une Coupe du Monde. J'ai les moyens de le faire et je ferai le nécessaire pour y être.