Sénégal: Mondial de beach soccer - Le Japon met fin aux rêves de finale du Sénégal

Battu 5-1 par le Japon en demi-finale de la Coupe du monde de beach soccer, le Sénégal a dit adieu à ses rêves de finale. Les Lions pourront toutefois se consoler avec un match pour la troisième place ce dimanche face à la Suisse, tandis que les Japonais affronteront la Russie.

Après leur victoire historique en quarts contre le Brésil, équipe la plus titrée du tournoi, les espoirs les plus fous étaient permis pour les Lions de la Teranga. Leurs rêves de finale se sont pourtant fracassés sur le réalisme des Japonais qui ont parfaitement su gérer cette rencontre. C'est peut-être ce qui a le plus manqué aux Sénégalais, certainement un peu dépassés par l'enjeu de la première demi-finale de leur histoire en Coupe du monde.

La partie aura en tout cas commencé par une séquence d'observation entre les deux équipes puisque le premier tiers temps s'est achevé sur un score nul et vierge. C'est après la première pause que le Japon a mis les bouchées double en ouvrant les hostilités par un premier but de Takuya Akagama à la 15e minute.

Alors que le deuxième tiers temps s'achevait sur un score de 1-0, l'espoir restait permis pour les hommes d'Oumar Sylla, encore plus lorsqu'à peine une minute après le retour des vestiaires le capitaine Babacar Fall égalisait pour les Lions. Mais l'éclaircie n'a été que de courte durée, car une minute plus tard, Takaaki Oba inscrivait le but du 2-1 avant que Masanori Okuyama ne vienne alourdir la marque à la 27e.

Objectif rempli

Le souvenir de la remontada face au Brésil deux jours plus tôt pouvait laisser espérer un nouveau scénario à rebondissement mais cette fois-ci les Sénégalais n'ont pas réussi à réitérer l'exploit. Takuya Akaguma a même inscrit le quatrième but de son équipe à la 29e, avant de s'offrir un triplé quelques minutes plus tard. Le but de Pape Mar Boye marqué entre temps ne changera rien à l'issue du match.

😱 Le Sénégal se fait hara-kiri ! 🇸🇳

⚔ Les Lions tombent les armes à la main, battus par le Japon en demi-finale de la #BeachSoccerWC 2021 😢

💪Les Samouraïs Bleus prennent rendez-vous avec la RFU en finale 👊 pic.twitter.com/EtxeqhwDzM

- FIFA.com (FR) ⚽ (@fifacom_fr) August 28, 2021

Malgré la déception, les Lions de la Teranga ont toutefois rempli l'objectif qu'ils s'étaient fixés en atteignant pour la première fois les demi-finales de la compétition. Il va maintenant falloir remobiliser les troupes pour aller chercher la troisième place face à la Suisse ce dimanche. Dans le même temps, les Japonais affronteront pour la première finale de leur histoire la Russie, qui tentera d'aller chercher son troisième titre mondial à Luzhniki Beach Soccer Arena devant son public.