Congo-Brazzaville: Reboisement - Les Lions clubs réaffirment leur engagement dans la protection de l'environnement

Les Lions clubs international du District 403B1 ont planté, le 28 août à Brazzaville, 156 plants d'arbre sur l'avenue de l'aéroport en face du pavillon présidentiel.

Emmenés par le deuxième gouverneur du District 403B1, Yves Ickonga, ils étaient environ une cinquantaine de Lions et Léos de Brazzaville à avoir participé à l'opération dont le but est la préservation de l'environnement. « Nous attachons une grande importance à l'environnement. Vous savez que nous vivons actuellement des phénomènes de réchauffement climatique et tout ce qu'il y a comme conséquences des mauvais actes que nous posons vis-à-vis de la nature. Une façon de pallier cela, c'est le reboisement. Nous essayons de reboiser autant que possible, nous essayons de ne pas couper pour commencer, donc de ne pas détruire, mais rendre plus verte notre planète pour espérer vivre mieux. C'est l'un des buts des Lions clubs », a rappelé Yves Ickonga.

Selon lui, ce geste s'inscrit également dans le cadre de la mise en œuvre de la politique gouvernementale sur l'environnement. Car, les Lions clubs travaillent de concert avec le ministère de l'Economie forestière à travers le Programme national d'afforestation et de reboisement. « Il y a une journée nationale de l'arbre mais cela n'empêche pas que nous puissions manifester notre attachement à l'environnement tout au long de l'année. Ce planting a été décidé, nous avons suivi cette décision en choisissant un emplacement disponible. Nous espérons avoir les retombées très rapidement », a conclu le vice-gouverneur du Lions clubs international, District 403B1.

Même son de cloche du côté de la présidente de la région 25 Brazzaville de Lions Club, Amélie Liliane Mouambondzi, qui a rappelé que l'environnement fait partie des priorités du Lions clubs au même titre que le diabète, les problèmes de la vue, de la faim et du cancer infantile. « Le réchauffement climatique est une affaire qui concerne toute la planète. Nous demandons à tout Congolais où qu'il soit, quel que soit l'âge, d'avoir en esprit l'idée de planter l'arbre à tout instant. Autant on coupe l'arbre sans demander une journée, autant on doit en planter sans attendre une journée », a-t-elle déclaré.

Notons que Lions clubs du District 403B1 regroupe 1777 membres. Selon la directrice, chacun d'eux devrait planter au moins un arbre ce 28 août.