Sénégal: Administration des soins de qualité à hopital Aristide le Dantec - Le Sdt 3s réclame plus de subventions de l'état

L'hôpital Aristide Le Dantec ne respecte plus les normes sanitaires pour une bonne administration des soins de qualité. C'est l'avis du syndicat Sdt 3S qui a tenu hier, vendredi 27 aout, un point de presse dans les locaux dudit l'établissement sanitaire. En attendant la réalisation du projet d'établissement, les acteurs réclament une subvention conséquente de l'Etat.

L a section du syndicat démocratique des travailleurs de la santé et du secteur social (Sdt3s) de l'hôpital Aristide Le Dantec n'est pas allée avec le dos de la cuillère pour fustiger la gestion dudit hôpital. En point de presse hier, vendredi 27 août, les camarades d'Abdoulaye Dione ont renseigné : «l'hôpital Aristide Le Dantec ne respecte plus les normes sanitaires pour une bonne administration des soins de qualité. Il se trouve sous le poids de l'âge dans un état délabré, inquiétant où les bâtiments sont vétustes et risquent d'être un danger public pour les malades et le personnel soignant».

Pour M. Dione beaucoup de manquements sont à relever dans le fonctionnement dont la non disponibilité de scanner. «En ce moment, le plateau technique de l'hôpital Le Dantec ne dispose que d'un seul scanner qui est toujours en panne. L'Institut Curie reste une référence dans la lutte contre le cancer et l'hôpital ne dispose même pas d'une mammographie. Il est à noter aussi une rupture récurrente des produits d'aide au diagnostic» a déploré Abdoulaye Dione. Revenant sur la déclaration de la Commission Médicale de l'Etablissement (CME) qui a souligné la non qualification d'une partie du personnel, le Syndicat a répondu : «elle y a une part de responsabilité liée à son non implication dans la gestion des ressources humaines».

HARO SUR LES CONSULTATIONS PRIVEES

Tout en fustigeant des consultations en privées au sein de la structure publique dont s'adonnent certains médecins. «Les consultations et actes privés que font certains professeurs et médecins illégalement dans un service public avec la complicité de la CME, participent à la baisse des recettes et au mauvais fonctionnement de l'hôpital. Ils n'ont qu'à assumer leur responsabilité sur la situation que traverse l'hôpital. En ce moment, l'heure est à l'union des forces pour qu'on puisse ensemble sauver notre hôpital», ont fait savoir les camarades de M. Dione.

CENTRE DE TRAITEMENT EPIDEMIOLOGIQUE DE DANTEC

Pour la section Sdt3s de l'hôpital Aristide Le Dantec, leur Cte n'a reçu que 50 millions là où d'autres structures de même dimension ont reçu entre 225 et 250 millions. Une démarche qu'elle considère comme «une injustice et une aberration inqualifiable, quand on sait que l'essentiel des cas sociaux sont pris en charge au niveau de l'hôpital Aristide Le Dantec ». Sur la couverture maladie universelle (CMU), elle a relevé une dette de l'Etat de 503 millions. Face à cette situation que le syndicat a décrite, les camarades d'Abdoulaye Dione ont interpellé le Président de la République, Macky Sall pour la tenue de sa promesse à savoir la réhabilitation de l'hôpital Aristide Le Dantec. Et de réclamer une subvention conséquente qui servira de relai en attendant la réalisation du projet d'établissement qui reste encore une fois selon eux, la véritable solution de l'hôpital.