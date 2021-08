Afrique: Afrobasket 2021 - Le Sénégal passe les 100 au Sud Soudan et file en quarts de finale !

S'ils ont empoché avec brio leur première victoire face à l'Ouganda, les Lions du Sénégal ont eu une soirée beaucoup moins tranquille pour arriver à bout d'une superbe équipe sud-soudanaise, ce vendredi, lors de leur 2e match en phase de poules.

L 'Equipe Nationale du Sénégal a pulvérisé l'Ouganda pour son entrée en lice dans l'AfroBasket 2021. Moins brillant en dépit d'avoir atteint la barre des 100 points pour le deuxième match. Ce vendredi, les Lions se sont montrés moins fringant pour passer le tour au Sud Soudan (104-75), qui disputait son tout premier match dans un AfroBasket. Les joueurs de Boniface Ndong ont énormément souffert face aux tirs primés des Soudanais, très adroits. Une victoire tout aussi compliquée, qui ouvre néanmoins les portes des quarts de finales.

BRANCOU CLAQUE 22 POINTS, FALL FAYE EN MODE DOUBLE DOUBLE, GORGUI CONSTANT

Encore une victoire pour les Lions qui ont dominé les Brights Stars tout au long de la partie inscrivant au moins 24 points par quart temps. Pour une première fois dans l'AfroBasket 2021, une équipe atteint et dépassent la barre des 100 points. Le Sénégal l'a fait face au Soudan du Sud (104-75). Le coach Boniface Ndong a utilisé tous ses joueurs durant ce match. Tous ont marqué sauf Boubacar Touré qui compte deux rebonds, une passe décisive et un contre en 10 minutes disputées. Pape Moustapha Diop est le joueur le moins utilisé, 2mn 1s. Il contribue avec 3 points inscrits et un rebond. Mamadou Faye fait partie aussi des joueurs sortis du banc.

En 9mn 20s, il apporte 8 points dont 2 tirs primés en plus d'un rebond et 3 passes décisives. Mo Faye prend confiance sur le parquet de Kigali Arena. Avec 14 points face à l'Ouganda, Alga Ndiaye est resté constant avec 12 points ce vendredi. Il ajoute 4 rebonds sur ses notes pour 17 minutes jouées. Gorgui Sy Dieng a aussi marqué à deux chiffres (17 points - 7 rebonds et une passe décisive). C'est le deuxième meilleur marqueur de la partie à égalité avec les Soudanais Dhieu Abwok Deing et Kuany Ngor Kuany. Il avait claqué 15 points lors du premier match, Ibrahima Fall Faye s'est aussi illustré ce soir avec 10 points et 10 rebonds.

Le premier double-double du Sénégal. Il fait partie des Top Performer du jour. Brillant, sensationnel, les qualificatifs manquent pour décrire les prestations de Papi Brancou Badio. Le Lion qui dispute son premier Afrobasket continue sa bonne lancée avec 22 points inscrits ce soir. En plus de 7 passes décisives et 4 rebonds, il veut régner en maitre sur le parquet du Kigali Arena.