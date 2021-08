Sénégal: Covid-19 - Bilan du vendredi 27 aout 2021 - 12 décès, 41 cas graves, 218 nouvelles contaminations

Dans son communiqué sur l'évolution de la Covid-19 au Sénégal, le ministère de la Santé et de l'Action Sociale a déclaré hier, vendredi 27 août, 218 nouveaux positifs sur 2694 tests effectués, soit un taux de positivité de 8,09%, 41 cas graves admis dans les services de réanimation, 511 patients guéris et 12 décès liés à l'épidémie.

Les nouveaux cas de Covid-19 sont constitués de 31 cas contact et de 187 cas issus de la transmission communautaire. Il s'agit de 147 pour la région de Dakar répartis entre : 130 pour le département de Dakar, 2 pour Keur Massar, 3 pour Pikine et 12 pour Guédiawaye. Les 40 autres cas ont été recensés dans les autres localités dont 8 à Tivaouane, 7 à Saint-Louis, 4 à Dioffior et Kaolack, 3 à Thiès, 2 à Matam, Mbour, Oussouye et Thiadiaye, 1 à Bounkiling, Fatick, Linguère, Sokone, Touba et Ziguinchor. A ce jour, depuis l'apparition de l'épidémie au mois de mars 2020, 72533 cas ont déclarés positifs dont 60107 guéris, 1729 décédés, et donc 10696 sous traitement.

Selon le ministère de la Santé et de l'Action, le jeudi 26 août 2021, 2171 personnes ont été vaccinées, portant le nombre total à 1156888.