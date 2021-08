Sénégal: Accroissement de la biodiversité, gestion durable des terres à la MC de Koyli-Alpha - 4 naissances d'Oryx algazelles en 2021

La famille des espèces de faune sauvage réintroduites dans la Réserve naturelle communautaire de Koyli-Alpha s'agrandit avec quatre naissances d'oryx algazelles en 2021.

L'effectif est ainsi passé à dix (10) têtes cette année. Cela fait suite à la réintroduction de deux (2) mâles et quatre (4) femelles en 2019, renforçant ainsi la biodiversité animale sur le site.

La Réserve naturelle communautaire de Koyli-Alpha a enregistré quatre (4) naissances d'oryx algazelles en 2021. Portant l'effectif à dix (10) têtes en 2021. Une augmentation qui fait suite à la réintroduction de deux mâles et quatre femelles en 2019. Cette réintroduction a été faite dans le cadre du projet Action Contre la Désertification (ACD), avec l'appui de la Direction des Parcs Nationaux du Sénégal et de l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande muraille verte (ASERGMV).

Financé par l'Union Européenne en faveur des pays ACP (Afrique Caraïbe Pacifique) il vise à appuyer l'initiative de la Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel et la mise en œuvre de Plans d'action nationaux de la lutte contre la désertification pour la gestion durable et la restauration des terres, informe un communiqué de la FOA.

Selon la source, l'expérience de réintroduction de deux mâles et quatre femelles d'oryx algazelles dans la Réserve naturelle communautaire (RNC) de Koyli-Alpha avait démarré en 2019. «La mise en défens du site de 1000 ha depuis 2017 avec une régénération du parc arboré et du tapis herbacé a constitué un habitat convenable, suffisamment vaste pour permettre aux animaux de se déplacer librement et de se reproduire : la naissance de quatre bébés oryx algazelles a été notée», précise-ton dans le document. Soulignant que la RNC, un important résultat de ce projet exécuté par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et ses partenaires nationaux, est mise en place dans la commune de Mboula (Région de Louga).

APPEL A DIVERSIFIER LES SITES D'ACCUEIL POUR LA SURVIE DES ORYX

Les acteurs qui trouvent que le retour de l'oryx algazelle dans la RNC de Koyli-Alpha «constitue un modèle de réussite dans cette nouvelle approche de conservation efficace des espèces initiée par la FAO, avec une perspective de valorisation éco touristique» en appellent à une diversification des sites d'accueil pour la survie de l'espèce. «La réintroduction de ces espèces est à promouvoir sur le tracé de la Grande muraille verte afin de contribuer à la gestion durable des terres et des sols mais aussi à l'accroissement de la biodiversité.

La diversification des sites d'accueil de l'oryx contribuera aussi à la survie et à l'amélioration de l'espèce», relève le Coordonnateur de la composante Sénégal du projet ACD, Mignane Sarr. En attendant, cette activité «de réintroduction d'espèces animales sauvages éteintes dans leur habitat d'origine est combinée avec d'autres activités de restauration des terres dégradées, de reforestation et de mise en défens des terres pour combattre efficacement la désertification dans le Ferlo, au Sénégal», ajoute le texte.

PLUS D'UNE DIZAINE DE NAISSANCES ENREGISTREES POUR LES 20 TORTUES TERRESTRES REINTRODUITES EN 2018

Et de révéler qu'avant l'arrivée des oryx algazelles, «20 tortues terrestres ont été réintroduites en 2018 dans la réserve avec l'appui du partenaire du projet, Nature Tropicale Sénégal. Plus d'une dizaine de naissances ont été enregistrées avec une bonne adaptation dans le milieu. L'objectif de cette réintroduction est d'instaurer une population viable, capable de se maintenir, de se reproduire et de se régénérer».

Pour la durabilité des actions entreprises, les éco-gardes de la RNC de Koyli-Alpha sont formés au suivi et à l'entretien des spécimens. D'autres activités, notamment d'éducation environnementale et de sensibilisation à la protection des tortues, ont été menées dans des écoles environnantes pour initier les élèves au respect de la nature et à une meilleure connaissance de l'espèce afin de contribuer à sa sauvegarde et à une acceptation sociale par les communautés, conclut la même source.