Sénégal: Coupe du monde de Beach Soccer - Japon-Sénégal (13h 30 gmt) - Rentrer davantage dans l'histoire

Russie-Suisse ; Japon-Sénégal. Ce sont les tableaux dans demi-finales de la coupe du monde de Beach Soccer qui se jouent ce samedi au Luzhniki Beach Soccer Arena de Moscou.

Après avoir battu le champion du monde en titre portugais, sorti l'ogre brésilien, les Lions du Sénégal vont affronter les Samurai Blue du Japon pour un ticket de la finale. Une manière de rentrer davantage dans l'histoire.

Et puis il y en avait quatre... Les 16 équipes qui ont débuté le tournoi ont été réduites à quatre lors de la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Russie 2021. Les hôtes sont favoris sur papier, ayant remporté le trophée à deux reprises, en 2011 et 2013. Cependant, RFU affronte une équipe suisse en forme qui a battu l'Uruguay 10-1 au tour précédent, la plus grande victoire du tournoi à ce jour.

Dans la deuxième demi-finale, tous les regards seront tournés vers le Sénégal, champion d'Afrique, après avoir éliminé le Brésil, champion record, lors des huit dernières. Pendant ce temps, le Japon, dirigé par le capitaine et superstar Ozu Moreira, s'est avéré être une unité formidable jusqu'à présent. Le Samurai Blue peut-il prendre le dessus sur les Lions physiquement imposants ?

SOUVENIRS DE 2015

Le Japon et le Sénégal se sont affrontés en phase de groupes de cette compétition il y a six ans, les Asiatiques l'emportant 4-3. Les Africains ont finalement été contraints de faire leurs valises avant les huitièmes de finale il y a six ans, tandis que les Samurai Blue s'inclinaient face à l'Italie en quarts de finale.

LA SUISSE REVIENT SUR SES PAS DEPUIS 2009

Alors que les Russes ont déjà remporté le titre à deux reprises, c'est seulement la deuxième fois que la Suisse atteint les demi-finales. En 2009 Die Eidgenossensont allés jusqu'en finale, où ils ont perdu 10-5 contre le Brésil, après avoir déjà battu la Russie 4-2 en quarts de finale. Trois joueurs de ce match retourneront sur le sable aujourd'hui : Dmitrii Shishin et Anton Shkarin pour les hôtes, et le Suisse Dejan Stankovic, qui a marqué un triplé il y a 12 ans et a remporté le Ballon d'or adidas en tant que meilleur joueur du tournoi et le Golden Scorer adidas pour avoir marqué le plus de buts - 16 en tout.

QUI SERA SACRE MEILLEUR BUTEUR DU TOURNOI ?

Après avoir atteint la deuxième place de la liste des meilleurs buteurs de la compétition à Russie 2021, Stankovic semble être en pole position pour redevenir le Golden Scorer adidas. Le capitaine suisse a déjà marqué huit fois, le même nombre que Leo Martins du Portugal et un devant le Mozambicain Figo. Cependant, ses deux rivaux les plus proches ont déjà été éliminés du tournoi et ne peuvent plus augmenter leur totat.

NGALLA SYLLA VEUT "Y CROIRE JUSQU'AU BOUT"

L'équipe nationale de beach soccer "va y croire jusqu'au bout" en dépit de l'absence de trois de ses joueurs cadres pour cumul de cartons lors de la demi-finale devant l'opposer ce samedi à celle du Japon, a déclaré son entraîneur, Ngalla Sylla. "On va perdre trois joueurs, en l'occurrence Alsény Ndiaye (gardien et capitaine), Mamadou Sylla en défense et Pape Mamadou Diagne au milieu, quasiment une équipe type.

Mais malgré tout, on y croit jusqu'au bout", a réagi le technicien à la fin du quart de finale victorieux contre le Brésil (5-4), après prolongations. Le Sénégal s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe du monde après sa victoire aux dépens du Brésil, grandissime favori de cette compétition après avoir remporté 14 titres mondiaux.

Les Lions avaient d'ailleurs difficilement démarré la rencontre, en étant menés 1-3 à la fin du deuxième tiers temps, avant d'égaliser (3-3) dans le dernier tiers. Revenant sur cette rencontre, le technicien sénégalais a loué les qualités mentales et physiques de son équipe. "Nous sommes revenus de loin et il fallait avoir un bon mental pour revenir dans le match", a relevé le technicien sénégalais, rappelant avoir vu une équipe du Brésil qui déclinait sur le plan physique vers les dernières minutes du deuxième tiers.

"Nous avons parlé aux jeunes et nous avons imposé notre puissance physique", a-t-il expliqué, avant d'ajouter que les rectificatifs effectués ont apporté le résultat escompté. Ngalla Sylla appelle ses joueurs à garder ces qualités mentales et physiques et "à y croire jusqu'au bout", en dépit de l'absence des trois cadres de son groupe.