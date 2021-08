Afrique: Afrobasket 2021 - Le Cap-Vert et la Tunisie filent en quart

Respectivement premiers des groupes A et B, le Cap-Vert et la Tunisie se sont directement qualifiés pour les quarts de finale. Le Rwanda, l'Angola, la Guinée et l'Égypte devront passer par un match de qualification.

Dans le groupe A, l'équation était simple : il fallait gagner lors de ce troisième match de poule pour espérer décrocher la première place qualificative pour les quarts. Pays hôte et premier du groupe avant le dernier match, le Rwanda avait son destin entre les mains, mais ce sont finalement les joueurs capverdiens qui ont créé la surprise en arrachant la première place à la faveur d'une meilleure différence de points après leur victoire 82-74 face aux Rwandais.

Pour la RDC, c'est la désillusion. Les Congolais avaient besoin d'une victoire pour rester dans les trois premiers, mais l'Angola qui avait déjà essuyé deux défaites en autant de matches était dos au mur et n'avait d'autre choix que de gagner pour rester dans la compétition. Les multiples champions d'Afrique se sont réveillés au bon moment et sont venus à bout de la RDC (73-58) qui se retrouve quatrième du groupe et éliminée à cause d'une moins bonne différence de points.

Le sans-faute tunisien

Dans le groupe B, la Tunisie était assurée de la première place du groupe avant même de jouer son dernier match. Mais les Tunisiens emmenés par un très bon Makram Ben Romdhane ont fait le travail en engrangeant assez facilement une troisième victoire 68 à 51 face à la Centrafrique qui prend la porte de cet Afrobasket 2021 sans décrocher le moindre succès.

La bonne opération du jour a cependant été réalisée par la Guinée qui devait absolument l'emporter pour accrocher une troisième place synonyme de match de qualification. Face à l'Égypte, la tâche s'annonçait ardue, mais les Guinéens ont relevé le challenge avec brio en s'imposant 86 à 78.

Le Cap-Vert et la Tunisie vont désormais pouvoir s'offrir un peu de répit puisque leur prochain match en quart n'aura lieu que mercredi 1er septembre. D'ici là, le Rwanda affrontera la Guinée lundi 30 août pour essayer d'obtenir son billet pour les quarts, quand dans le même temps, l'Égypte défiera l'Angola.