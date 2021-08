Afrique: Formation de formateurs dans l'espace francophone - Le CFPT renforce les capacités de 94 acteurs

Le Centre de formation professionnelle et technique du Sénégal (CFPT) a accueilli hier, vendredi 27 août 2021, la cérémonie de clôture des séminaires de formation de formateurs pour les pays africains. Cette formation a vu la participation de 94 enseignants en provenance de 13 pays africains francophones..

La cérémonie de clôture des séminaires de formation de formateurs pour les pays africains s'est tenue hier, vendredi 27 août 2021 au centre de formation professionnelle et technique SénégalJapon (CFPT). Ce programme de stages est organisé par le gouvernement du Japon depuis 1999, en vue de contribuer au renforcement de formateurs dans les pays africains francophones.

Cette cérémonie de clôture des séminaires se l'édition 2021, des programmes de formation en Pays-Tiers de l'Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA), marque le démarrage de la 5ème phase 2021-202 et a vu la participation de 94 participants en provenance de 13 pays d'Afrique de l'ouest, du centre et de l'est.

En effet, les huit thèmes abordés cette année, couvrent de secteurs importants et variés dans des domaines prioritaires pour la satisfaction des besoins. C'est ainsi que tous les domaines d'activités et de compétences du CFPT ont été sollicités pour proposer des thèmes relevant de la réalisation d'outils didactiques. Pendant ces cinq semaines, les stagiaires ont été outillés pour les maîtriser et conséquemment de faire face à leurs éventuelles défaillances.

Venant du Burkina Faso, l'enseignant Kiswensida Hassane Compaoré a trouvé cette expérience très bénéfique car «elle leur a permis de renforcer leur capacité, de réviser certaines choses et surtout d'avoir de nouvelles approches» déclare-t-il.

Après avoir félicité les participants, l'ambassadeur de Japon au Sénégal Arai Tatsuo s'est félicité de l'engagement des deux gouvernements à cibler la formation et le perfectionnement de ressources humaines hautement qualifiés dans le domaine industriel.

Cette cérémonie s'est déroulée en présence de secrétaire général du ministère de l'emploi et de la formation professionnelle Moustapha Thioune, du représentant résident de la JICA au Sénégal Komori Masakatsu et de l'ambassadeur du Japon au Sénégal Arai Tatsuo.