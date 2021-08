Sénégal: Qualifications Qatar 2022 - Cissé vise la passe de deux

L'équipe nationale de football du Sénégal va disputer les première et deuxième journées, des matchs comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de football Qatar 2022.

En prélude de la double confrontation contre le Togo du 1er et 7 septembre respectivement au stade Lat Diop de Thiès (16 heures) et Alphonse Massamba Débat de Brazzaville (16 heures), le sélectionneur Aliou Cissé a retenu 25 joueurs. Face à la presse hier, vendredi 27 août, l'ancien des «Lions» a affiché son ambition de décrocher une deuxième qualification d'affilée à la coupe du monde.

Le Sélectionneur de l'équipe nationale de football, Aliou Cissé a publié une liste de 25 Lions qui vont prendre part aux matchs des éliminatoires du mondial Qatar 2022, premier et deuxième journées pour des rencontres contre le Togo le 1er septembre à Dakar et le Congo le 7 septembre 2021 à Brazzaville. On y note de grands changements par rapport aux dernières sorties des Lions avec notamment le retour de certains joueurs. Mais aussi quelques absents comme celles de l'attaquant Diao Baldé Keïta (à la recherche de club) et surtout du latéral Youssouf Sabaly, (blessé).

Pour justifier son choix fait sur les 25 joueurs, Aliou Cissé a expliqué que les matchs les plus difficiles à préparer sont les matchs de fins et de début saison. «Parce qu'en fin de saison il y a beaucoup de temps de jeu, les joueurs arrivent souvent fatigués et début saison on a beaucoup de catégorie de joueurs, certains qui sont dans des situations où ils n'ont pas de clubs ou en attente de signer quelque part, d'autres reviennent de blessures ou ont changé de club. Il faut qu'ils s'adaptent à l'environnement de leur nouveau club et certains sont dans des clubs où l'effectif évolue petit à petit», a-til déclaré lors de sa conférence de presse. Et d'ajouter «c'est une liste difficile à confectionner, c'est normal. Je pense que tous les entraineurs et sélectionneurs sont tous dans cette situation».

«LA GUINEE, UN ADVERSAIRE REDOUTABLE QU'IL FAUT PRENDRE AU SERIEUX»

«Comme chaque tirage, certains diront que c'est facile d'autres c'est difficile, jouable ou bien c'est piégeur. La seule chose que je peux vous dire c'est que les 24 équipes qui sont qualifiées pour cette CAN au Cameroun connaissent nos adversaires. Maintenant, c'est à nous de les analyser, les étudier y mettre beaucoup de sérieux. La Guinée, on connait c'est un pays de football, à son sein un bon potentiel beaucoup de joueurs qui jouent aux championnats Européens entre autres. C'est la rencontre entre les deux coéquipiers de Liverpool, Sadio Mané et Nabil Keïta. C'est une équipe qui a fini deuxième de sa poule. Donc, c'est un adversaire redoutable qu'il faut prendre au sérieux et préparer très bien cette rencontre-là», a soutenu Aliou Cissé qui s'exprimait pour la première fois sur le tirage au sort effectué le 17 août dernier à Yaoundé au Cameroun, sans sa présence.

«LE ZIMBABWE, MEILLEURE EQUIPE D'AFRIQUE AUSTRALE»

«Quant au Zimbabwe, on connait puisque on n'avait déjà joué en 2017 (victoire 2-0, des Lions à Franceville, Ndlr). Il a énormément de potentiel, de joueurs intéressants. Ça demande aussi à superviser cette équipe, les étudier, les connaitre parce que c'est une équipe qui a fini deuxième derrière le champion d'Afrique en titre, l'Algérie. Elle a fait match nul (2-2) contre le champion d'Afrique lors des éliminatoires ce qui montre la qualité de cette équipe. Pour moi, le Zimbabwe est l'une des meilleures équipes de l'Afrique australe. Donc, il faut bien les surveiller et nous donner les moyens d'autant plus que nous jouerons notre premier match contre lui. On sait, pour bien rentrer dans cette compétition, le premier match est capital».

«LE MALAWI, UNE EQUIPE SURPRISE»

«Et enfin, le Malawi qui est une équipe surprise parce qu'elle a battu l'Ouganda. Alors, on mettra autant de sérieux, de professionnalisme comme on l'a fait lors de la dernière CAN contre la Tanzanie. Certes, c'est une équipe moins connue sur la chaine continentale et internationale mais, s'ils sont-là. Ce n'est pas un hasard parce qu'ils ont de la qualité. Donc, il faut les surveiller et avoir un maximum d'informations sur cette équipe».

LE MONDIAL D'ABORD, LA CAN APRES

«Avant de parler de la CAN au Cameroun, on a tous des échéances très importantes qui sont la qualification de la Coupe du monde. Donc, qu'il nous faudra rentrer dans des bonnes conditions qui commence le 1er sept et pour terminer le 7 septembre de ce même mois au Congo-Brazzaville. Pour ce, il nous faut se concentrer sur ces deux matchs, de l'avant-Can et pour après mieux préparer cette Coupe d'Afrique-là. Par rapport la date des deux matchs, ce n'est pas le même scénario. Ce sont des matchs trop proches des championnats européens, parce qu'on a des joueurs qui jouent samedi et dimanche. Ce qui fait que les joueurs vont arriver soit lundi et mardi. C'est à nous de nous adapter, je pense que la pandémie de la Covid-19 et la gestion administrative des protocoles y est pour quelque chose. Et concernant l'heure du match cela est peut-être due à la panne de l'électricité qui a eu la dernière fois. Mais, en ce moment en Europe, il y a aussi des championnats où la chaleur persiste. Là encore, il va falloir qu'on d'adapte sachant que bientôt le grand stade de Diamniadio sera fini et prêt à accueillir l'équipe du Sénégal dans des conditions optimales».

ABSENCE DE SABALY

«Concernant le poste de latéral, il y a actuellement la possibilité de jouer sur la polyvalence de certains joueurs. Mais comme je vous le disais, c'est une liste difficile à confectionner, à l'intérieur de ce groupe, il y a des joueurs qui sont incertains qui reviennent de blessures, d'autres sont blessés. On fera le point lundi 30 pour voir l'état de santé physique de nos joueurs. Et si on a besoin de se renforcer, on essayera de le faire surtout sur ce côté droit, parce qu'on est en train de cibler d'autres joueurs locaux. Alors, s'il y a défection ou changement de la part de ces 25 joueurs, on n'appellera un autre joueur pour le renforcer».

«NOUS DEVONS NOUS QUALIFIER A LA COUPE DU MONDE»

«La Coupe du monde est un objectif majeur. Est-ce que le Sénégal peut se qualifier, je dirai oui. Nous pouvons nous qualifier. Je devrais même dire que nous devons le faire. Vous savez que les éliminatoires de la Coupe du monde dans la zone CAF sont très difficiles. Et celle-là ne sera pas plus facile que la précédente. Donc, je crois que c'est à nous d'avoir la personnalité et le caractère nécessaire pour pouvoir aborder ces éliminatoires et d'aller au bout. Le Sénégal a un statut et il faut le montrer sur le terrain, les joueurs, le staff technique, le staff médical, l'intendant, le team ménager. Tous ces gens-là qui sont greffés autour de cette équipe de prendre conscience que nous sommes en mission pour le peuple sénégalais, pour notre football. Donc, se qualifier à une deuxième coupe du monde nous permettra d'évoluer»

LISTE DES 25 JOUEURS CONVOQUÉS

GARDIENS DE BUT : Edouard Mendy (Chelsea, Angleterre), Alfred Gomis (Rennes, France), Seyni Dieng (Queens Park Rangers, Angleterre).

DEFENSEURS : Pape Abou Cissé (Olympiakos, Grèce), Saliou Ciss (Nancy, France), Kalidou Koulibaly (Naples, Italie), Abdou Diallo (PSG, France), Fodé Ballo Touré (AC Milan, Italie), Cheikhou Kouyaté (Crystal Palace, Angleterre), Abdoulaye Seck (Antwerp, Belgique), Ibrahima Mbaye (Bologne, Italie)

MILIEUX DE TERRAIN : Mamadou Loum Ndiaye (Alaves, Espagne), Idrissa Gana Guèye (PSG, France), Nampalys Mendy (Leicester, Angleterre), Pape Matar Sarr (Metz, France), Joseph Lopy (Sochaux, France), Moustapha Name (Paris FC, France), Krépin Diatta (Monaco, France)

ATTAQUANTS : Sada Thioub (Angers, France), Ismaïla Sarr (Watford, Angleterre), Habib Diallo (Strasbourg, France), Boulaye Dia (Villarreal, Espagne), Sadio Mané (Liverpool, Angleterre), Famara Diédhiou (Alanyaspor, Turquie), Abdallah Sima (Slavia, Tchéquie)