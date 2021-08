Algérie: Exposition "El-Mouggar" - Rezig inaugure la 10e édition mardi à Tindouf

Alger — Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig accompagné d'une importante délégation ministérielle, inaugurera mardi à Tindouf, la 10ème édition de l'exposition internationale "El-Mouggar", a indiqué un communiqué du ministère.

Cette manifestation économique qui se déroulera jusqu'au 2 septembre prochain, se veut un rendez-vous important dans la région sud-ouest de l'Algérie et s'inscrit parmi les mesures adoptées par le Gouvernement dans le cadre de la stratégie du secteur visant à augmenter le volume des exportations hors hydrocarbures", a précisé le communiqué.

L'exposition verra la participation de plus de 100 opérateurs économiques, encadrés et supervisés par le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations à travers la Société algérienne des foires et des exportations (Safex), la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI) et l'Agence nationale de promotion du commerce extérieur (Algex), outre les organismes et entreprises activant dans ce domaine.

Le ministère du Commerce avait annoncé l'inauguration de cette manifestation pour lundi avant de la reporter au mardi 31 août.