Algérie: Feux de forêts - Une excursion au profit des enfants de Tizi Ouzou

Alger — Le Ministère du Tourisme et de l'Artisanat a organisé, dimanche, à l'hôtel Mazfran de Zeralda (ouest d'Alger), une excursion au profit des enfants touchés par les incendies de forêt dans la wilaya de Tizi Ouzou, dans le but d'alléger leur pression psychologique et de les préparer à la rentrée scolaire.

A l'occasion, le Ministre du Secteur, Yacine Hammadi, a affirmé que cette initiative s'inscrivait dans le cadre de "l'engagement dans la démarche des pouvoirs publics de solidarité avec les victimes des feux de forêts, notamment dans la wilaya de Tizi Ouzou.

Concernant les efforts de son secteur dans la prévention du Coronavirus (Covid-19), M. Hamadi a expliqué que le ministère "suit le rythme des efforts déployés par l'Etat pour lutter contre le virus. Tous les hôtels publics et privés ont été consacrés aux opérations de mise en quarantaine ainsi qu'aux soins pour alléger la pression sur les hôpitaux".

Dans le même cadre, il a relevé que le ministère avait consulté tous les acteurs dans le but "d'échanger des idées sur leurs perceptions de la période post-Covid-19 ou de la phase de coexistence avec la pandémie", soulignant "la nécessité de revenir à l'activité tout en maintenant des réunions périodiques et en ouvrant la porte au dialogue et à la concertation au profit de l'ensemble du secteur".

A la même occasion, le Ministre a distribué des cartables aux enfants qui ont été accueillis afin de leur apporter de la joie.