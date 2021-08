Ile Maurice: Météo - Temps de chien et... froid de canard

Temps pourri, temps de chien, «gat weekend» ou encore «koumadir siklonn». La météo s'attire les foudres des Mauriciens depuis vendredi. Car, il fait un froid de canard, il pleut des cordes et la mer est démontée. Ce 'débalancement' est dû à la présence d'un fort anticyclone qui évolue au sud des Mascareignes et à une zone d'instabilité dans de la région. Selon un communiqué de la station météo émis hier, un avertissement de fortes pluies et de vents forts, notamment, reste en vigueur jusqu'à 10 heures ce matin. La mer sera déchaînée et les précautions d'usage sont de mise.

Qui plus est, certaines régions ont enregistré une pluviométrie allant jusqu'à 121 mm et 136 mm, à l'instar de Mare-aux-Vacoas et Mon-Bois respectivement et les plus fortes rafales ont été enregistrées, entre autres, au Champ-de-Mars avec 108 km/h et au Morne avec 101 km/h. L'intervention de la Special Mobile Force s'est avérée nécessaire dans certaines régions, notamment à Sainte-Croix et à Vallée-Pitot, où des arbres obstruaient la route. Les pompiers ont également été sollicités, à Cassis par exemple, pour enlever des feuilles de tôle qui s'étaient transformées en cerfs-volants.

Toutefois, il faudra prendre son mal en patience puisque dimanche s'annonce frisquet. Les températures varieront entre 20 degrés à Curepipe et 23 degrés à Port-Louis, Mahéboug, Tamarin, Moka, Flacq, Beau-Bassin et Grand-Baie. Des averses devraient également être de la partie. De quoi donner l'envie de faire la grasse matinée en restant sous sa couette.