Algérie: Environnement - La stratégie de prise en charge scientifique présentée à une délégation nigériane

Annaba — La stratégie de recherche et de prise en charge scientifique des préoccupations liées à l'environnement et à la promotion de l'économie verte a été présentée, samedi à Annaba, devant une délégation de l'Institut national des études politiques et stratégiques nigérian (NIPSS), en visite dans plusieurs wilayas du pays pour tirer profit des expériences algériennes dans divers domaines.

La délégation nigériane s'est rendue au Centre de recherche en environnement (CRE), situé à l'université Badji Mokhtar (Annaba), où elle a suivi une présentation détaillée sur les activités du centre, qui incluent les domaines de recherche liés à la protection, le développement et la valorisation des ressources naturelles, à l'évaluation des changements climatiques et de leurs effets sur l'environnement, ainsi qu'à la protection contre les dangers de la pollution, en sus de la promotion de l'économie verte.

De son côté, la directrice du centre, Zihad Bouslama a appelé à la promotion de la coopération algéro-nigériane dans le domaine de la recherche scientifique à travers la conclusion d'accords de coopération bilatérale.

Lors de la visite de la délégation à Annaba, la représentante de l'Institut national des études politiques et stratégiques du Nigéria a précisé que cet institut s'intéresse à l'expérience algérienne en matière d'élaboration de stratégies et de programmes destinés au développement et à la promotion de la qualité de vie de la population, notamment dans les régions pauvres et isolées.

Dans le domaine économique, la délégation nigériane a visité le complexe de la Société des fertilisants d'Algérie "Fertial" (unité d'Annaba) qui produit annuellement 1,1 million de tonnes d'ammoniac et de différents engrais et fertilisants.

Les Nigérians ont manifesté de l'intérêt pour les activités de Fertial qui répondent aux normes internationales, notamment pour ce qui est du respect de l'environnement, et ont souhaité connaître l'origine des matières premières utilisées, la part des exportations et les perspectives d'ouverture de lignes d'exportation des produits de Fertial vers le marché africain.