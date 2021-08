Ile Maurice: Protocole sanitaire - Pagaille à l'aéroport pour les départs

Cafouillage et incompréhension à l'aéroport SSR. Selon plusieurs témoignages et photos, l'accès n'est pas contrôlé, comme le veut le récent protocole sanitaire mis en place. La «surveillance» laisse à désirer, disent des témoins.

Selon un jeune homme parti déposer sa mère, samedi dernier, l'agence de voyages leur avait demandé de s'y rendre quatre heures avant le vol. «Nous sommes donc arrivés vers minuit, le vol étant programmé pour 4 heures du matin. Il y a d'abord eu un contrôle routier, où les policiers nous ont refusé l'accès, pour nous dire de revenir une heure plus tard.» De plus, seuls les passagers et le chauffeur sont autorisés dans l'enceinte de l'aéroport. Il a bien essayé de plaider sa cause, mais sans succès.

«On a alors attendu une heure dans la voiture. Et quand nous sommes revenus, les policiers étaient partis et tout le monde pouvait y accéder. Pa ti ena okenn kontrol... » Aux portes d'embarquement, les proches des passagers en partance étaient massés en grand nombre. «Il n'y avait aucune distanciation physique, certains ne portaient pas convenablement leur masque et en sus de cela, il y avait même des travailleurs étrangers qui vadrouillaient ici et là...» La situation était quasi similaire, vendredi soir, selon des passagers qui quittaient le pays. «Dimounn ti bien careless... pe gagn letan fer selfie san masque tou.» Plusieurs proches avaient le visage collé aux vitres pour essayer d'apercevoir une dernière fois ceux qui prenaient l'avion.

Toutefois, pour les arrivées, la situation est différente. «Le protocole est respecté», affirment des voyageurs. Qui n'ont pas, non plus, aperçu de taxis aux alentours.

D'ailleurs, le président de l'Airport Taxi Owners Association, Nauzeer Ahmad Samsuddin, affirme qu'il attend toujours une décision du gouvernement sur la reprise de leur activité professionnelle. «Mo krwar nou pou bizin atan octob mem pou koumans travay.»

Extension des règlements de la Quarantine Act jusqu'au 31 décembre

Les mesures telles que port de masque, distanciation physique, contrôle des rassemblements, entre autres, soit tous les règlements de la «Quarantine Act», sont étendus jusqu'au 31 décembre. Décision du Conseil des ministres, vendredi. «Ce sont les restrictions sanitaires qui sont étendues, pas la quarantaine elle-même. Cela peut prêter à confusion», confie une source du ministre de la Santé.