Ile Maurice: Libération de Sadullah dans l'affaire Fakhoo - Le DPP intervient pour réclamer l'annulation du 'ruling'

En détention depuis pratiquement six mois dans le cadre de la fusillade mortelle de Manan Fakhoo, Saif Sadullah était le premier des suspects à obtenir la libération conditionnelle la semaine dernière contre une caution de Rs 75 000 devant la Bail and Remand Court (BRC).

Sauf que le représentant du bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP) avait réclamé la suspension de la décision de la Bail and Remand Court en attendant de déposer ses points d'appel. Du coup, libéré, le suspect est resté en détention.

Et le lundi 23 août, l'avocate du bureau du DPP a indiqué en Cour que des points d'appel ont été déposés à travers un affidavit pour contester la décision de la magistrature de la BRC et l'affaire sera ainsi appelée le 6 septembre.

Mes Shahzaad Mungroo et Arshaad Inder qui représentent le suspect qui fait l'objet d'une accusation provisoire de conspiracy, devraient pour leur part répliquer à l'affidavit.

Pour rappel, la magistrate de la BRC qui avait accédé à la requête de la défense avait estimé que la nature des preuves contre Saif Sadullah est 'frail'. Cela, après avoir pris en considération le témoignage de l'Assistant Superintendant of Police (ASP) Ghoorah de la Major Crime Investigation Team (MCIT) qui avait concédé qu'il n'y a aucune preuve directe sur Saif Sadullah.

Ce dernier avait raconté aux enquêteurs qu'il était bel et bien au courant de la manigance alléguée de ses cousins, Multazaam, Mursalaat et Anas Sadulla depuis la veille de la fin tragique de Fakhoo. Selon l'habitant de Beau-Bassin, les trois présumés acolytes avaient décidé de surveiller le mouvement de la victime le 19 janvier à 19h30.

«C'était Multazaam qui avait conduit la fourgonnette pour se rendre à Beau-Bassin et on avait décidé d'aller récupérer tout d'abord du 'gandia' et ce serait Multazaam Sadulla qui aurait confié qu'il a un travail à faire à la rue où habite Manan Fakhoo,» explique l'homme de 24 ans.

Par la suite, il dit que les quatre occupants du véhicule auraient rencontré le motocycliste et son passager qui se trouvait à la même heure, soit à 19h30 dans la région de Beau-Bassin. «On a sillonné la région mais Manan Taureau (le nom qu'il prénommait la victime) n'y était pas. Du coup, on prend le chemin de retour pour déposer Multazaam à la mosquée de Vallée-Pitot, là où il habite,» poursuit Saif Sadullah.

Or, le lendemain, se trouvant dans son salon de coiffure à Beau-Bassin, le Port-Louisien dit avoir appris le décès de Manan Fakhoo, par son père. «Mo papa dir moi manan taureau ine gagne touiller.» Ainsi, ayant laissé sa fourgonnette dans les mains de ses cousins, il prend la direction du parking de 'Dream Price' pour s'en enquérir auprès de Multazaam et Mursalaat Sadulla. «Mo demande zot si zot ena kitchose a fer ek sa la mort la. Zot dire moi pa casse tete, alle kit nou Vallée-Pitot.»

Pour rappel, ils sont dix suspects à être placés en état d'arrestation à la suite de l'assassinat de l'habitant de Beau-Bassin et la police soupçonne qu'un plan calculé a été mené entre eux avant cet assassinat. Et une accusation de 'conspiracy' pèse sur Mursalaat Sadulla et Saif Sadullah.