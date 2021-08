Algérie: Exposition internationale "El Mouggar " 2021 - Plus de 100 opérateurs économiques attendus à Tindouf

Tindouf — Plus d'une centaine d'opérateurs économiques nationaux et étrangers sont attendus à la 10ème édition de l'exposition internationale "El-Mouggar (2021) qui se déroulera du 30 août au 2 septembre à Tindouf ,a-t-on appris dimanche auprès des responsables de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) "Tafagoumt " de Tindouf.

Outre la participation algérienne, sont attendus plusieurs opérateurs de pays africains, à l'instar de la Mauritanie, du Niger , du Mali, et des commerçants de la république arabe sahraouie démocratique (RASD) , a déclaré à l'APS le directeur de la chambre Nouh Abiri .

Elle permettra aussi d'assurer les conditions requises pour les échanges actuels, à l'instar des conditions de stockage et de transport de marchandises, ainsi que de gestion des procédures douanières afférentes, en plus d'assurer des recettes à la commune de Tindouf, a ajouté M.Abiri .

La manifestation constitue également une opportunité pour favoriser les exportations hors secteur des hydrocarbures et de promouvoir le produit national sur les marchés africains , et une occasion aussi pour les opérateurs économiques nationaux de commercialiser leurs produits et de conclure des accords de coopération dans ce domaine, en plus de faire découvrir à leurs homologues africains les produits algériens destinés à l'exportation, a-t-il détaillé .

Les services de wilaya de Tindouf ont pris toutes les mesures d'organisation nécessaires pour assurer la réussite de la 10ème édition de l'exposition internationale "El-Mouggar " (2021) .