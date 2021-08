Afrique: Mondial de beach soccer - Le Sénégal s'incline face à la Suisse dans le match pour la 3e place

Battus par les Suisses 9-7 dans le match pour la troisième place de la Coupe du monde de beach soccer, les Sénégalais terminent la compétition avec une quatrième place historique, mais ils peuvent nourrir quelques regrets.

Après la désillusion de la veille et la défaite en demi-finale face au Japon, le Sénégal avait à cœur de se racheter et de terminer la compétition sur une bonne note. L'envie s'est en tout cas faite sentir dès le début de la rencontre qui a démarré sur les chapeaux de roues.

Le premier tiers temps s'est terminé sur un score de 3-3 grâce à des buts de Sylla (3e), Diatta (9e) et Diagne (10e), le plus dur restait donc à faire mais les Lions indomptables semblaient être nettement mieux rentrés dans la partie que la veille. D'autant plus que juste après le retour de la pause, ils ont pris l'avantage grâce à un nouveau but de Ninou Diatta (13e) avant que Papa N'Dour ne vienne enfoncer le clou deux minutes plus tard.

Malheureusement, les Sénégalais n'ont pas su tenir le match et la Nati est revenu à 5-5 à la 21e minute. L'expulsion de Mamadou Sylla à la 22e pour deux minutes suite à un carton jaune pour une faute a sans doute été le tournant du match car Noël Ott n'a pas manqué de convertir ce coup-franc en but, pour permettre à son équipe de prendre la tête pour la première fois de la rencontre à 6-5.

L'espoir puis le coup de massue

La suite de la rencontre va s'avérer nettement plus verrouillée puisque il aura fallu plus de 10 minutes pour revoir un but. Les Sénégalais ont d'ailleurs buté à de nombreuses reprises sur le gardien suisse, Eliott Mounoud, auteur d'une immense performance avec à son actif un doublé, en inscrivant le deuxième et le quatrième but de son équipe.

C'est finalement une réalisation de Mandione Diagne à la fin du troisième tiers temps qui a redonné l'espoir d'arracher la troisième place aux hommes d'Oumar Sylla en revenant à 6-6. Seulement, la réaction Suisse ne s'est pas faite attendre et une minute plus tard, les Helvètes reprenaient l'avantage par un but de Glenn Hodel à la 34e avant d'alourdir la marque deux minutes plus tard toujours par Hodel qui s'est offert un triplé.

À 8-6, Ninou Diatta a réduit la marque avec pour lui un troisième but dans cette rencontre. Mais le carton rouge reçu par Diagne à la 36e et le penalty inscrit dans la foulée par Ott ont scellé le sort du Sénégal qui devra se contenter d'une quatrième place. Les Lions terminent donc au pied du podium, mais cela n'en reste pas moins historique pour le champion d'Afrique en titre qui n'avait jusqu'ici jamais dépassé les quarts de finale en Coupe du monde.