Cote d'Ivoire: Développement - La mairie de Boundiali offre sept écoles primaires et un centre de santé urbain aux populations

Sept (7) nouvelles écoles primaires et un centre de santé urbain opérationnels. Ce sont les infrastructures que la mairie de Boundiali, dirigée par le Professeur Mariatou Koné, vient de mettre à la disposition des populations à l'issue de la 2ème session ordinaire du conseil municipal tenu, le samedi 28 août 2021, au quartier Tiogona .

La construction de ces écoles primaires et préscolaires dont les travaux ont démarré dans le courant de l'année 2019 était une promesse du conseil municipal pour pallier l'insuffisance d'infrastructures scolaires. Et surtout pour réduire le nombre pléthorique d'élèves dans les salles de classe, rapprocher les écoles des populations et mettre fin à la double-vacation. Ainsi, le paysage scolaire de la capitale de la Bagoué s'enrichit de sept nouvelles écoles pour l'année 2021-2022 dont une entièrement financée par la municipalité et les six autres par ses partenaires.

Quant au nouveau centre de santé urbain de Bélé, précédemment dispensaire, il a été financé entièrement par le conseil municipal qui a réhabilité les anciens bâtiments et construit de nouveaux dont la maternité et le logement de la sage-femme. « Tout ce que nous entreprenons, nous le faisons en conformité avec la vision du Président Alassane Ouattara. Il a souhaité que nous nous investissions pour le bien-être des populations » ; a dit la première magistrate de la commune, le professeur Mariatou Koné, à l'issue de la visite de ces différentes infrastructures.

Hormis celles déjà terminées et opérationnelles, plusieurs autres infrastructures en construction ont été aussi présentées aux populations. Il s'agit notamment de l'hôtel de ville de Boundiali, financé à hauteur de 600 millions de FCFA et du Centre hospitalier régional (Chr) d'une capacité d'accueil de 150 lits et équipé d'un scanner, d'un lycée à la charge de l'État de Côte d'Ivoire et de 2 collèges financés par des partenaires.

Pour l'occasion, la Maire a fait plusieurs dons notamment 750.000 francs CFA et 260 sacs d'engrais aux associations de femmes, des boubous traditionnels aux chefs de villages, des casques aux motocyclistes du quartier Tiogona, 500 tables-bancs et 20 mallettes pédagogiques à la Direction Régionale de l'Éducation Nationale et de l'Alphabétisation de la Bagoué.

Rappelons que ces différentes infrastructures ont été construites dans les quartiers de Bélé, de Tiogona, d'Haidara , de Fagayogo et dans le village communal de Nondara.