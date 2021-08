Congo-Brazzaville: Mondial 2022 - Douze Diables rouges arrivent ce dimanche soir à Brazzaville

Douze joueurs et un staff étoffé ont embarqué à Roissy ce dimanche matin à destination de Brazzaville. Le groupe sera rejoint demain par Makouana, Makoumbou et Saint-Louis.

Christoffer Mafoumbi, Morgan Poaty, Emerson Illoy-Ayyet, Nolan Mbemba, Ravy Tsouka Dozi, Christopher Missilou, Gaïus Makouta, Scott Bitsindou, Yann Mabella, Dylan Bahamboula, Sylver Ganvoula, et Guy Mbenza,

Un staff étoffé a également embarqué depuis Roissy avec les Belges Nicolas Frixe (gardiens, ex White Star et Guinée-Conakry), Thierry Pfister, Frederick De Meyer (préparateur physique, ex RWDM), Arno Parmentier (physiothérapeute, ex Lokeren et Waasland-Beveren), Michels Martin, Svens De Wilde, et le Congolais Francis N'Ganga

Doivent suivre ce dimanche soir Beni Makouana, Antoine Makoumbou et Dylan Saint-Louis, par Ethiopian Airlines depuis Paris-Roissy. Bradley Mazikou ralliera le groupe à Johannesburg mardi.

Mavis Tchibota, Merveil Ndockyt et Baron Kibamba, qui jouaient ce dimanche, pourraient rejoindre, comme Mazikou, le groupe directement en Afrique du Sud. Une incertitude demeure cependant pour les Ndockyt et Kibamba. Le milieu d'Osijek et le défenseur de la réserve de Séville pourraient n'être disponibles qu'après la rencontre contre les Brave Warriors.

Prince Ibara, arrivé vendredi en provenance d'Inde, Harvy Ossete et Prestige Mboungou, au départ de Jeddah ont déjà rejoint à Brazzaville Prince Koussabanath, Ravy Ovouka, Hardy Binguila, Pavelh Ndzila.

Rappelons que l'équipe quittera Brazzaville le mardi 31 août par vol privé pour Johannesburg où les Diables rouges affronteront la Namibie jeudi 2 septembre. Rappelons que l'Independence Stadium de Windhoek n'a pas été homologué par la CAF (comme le Sénégal et de nombreux pays africains).

La sélection rentrera dès le 3 septembre, toujours par vol privé, pour affronter le Sénégal le 7 septembre au Stade Alphonse Massamba-Débat. Le retour dans les clubs respectifs devrait avoir lieu le 10, ce qui pourrait offrir au sélectionneur national un créneau supplémentaire de travail.

Notons que les autorités ont pris les mesures pour que l'organisation soit à la hauteur du défi qui attend le Congo: bien figurer dans ce groupe, également composé du Togo et relancer un nouveau cycle pour se qualifier pour la CAN 2023.