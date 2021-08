Algérie: OGC Nice - Les coulisses de la venue d'Andy Delort

Christophe Galtier voulait à tout prix avoir Andy Delort et en a fait part aux dirigeants de l'OGC Nice. L'ancien coach de Lille, est désormais satisfait, puisque l'attaquant algérien, a rejoint les Aiglons, samedi.

En conférence de presse, Galtier, est revenu sur l'arrivée du désormais ancien avant-centre de Montpellier.

« Je remercie Jim Radcliffe, INEOS, Jean-Pierre Rivère et Julien Fournier pour avoir convaincu Andy de venir chez nous », a déclaré l'ancien coach de Lille, après la victoire contre Bordeaux (4-0).

Alors que Delort était courtisé par plusieurs clubs et a indiqué clairement être tenté par l'Olympique de Marseille, c'est finalement l'OGC Nice qu'il a choisi. Christophe Galtier a donc évoqué ce qui a penché en faveur des Aiglons.

« Cela s'est ouvert il y a quinze jours. Après une longue discussion avec Julien Fournier, on pensait que ce n'était pas réalisable. Andy discutait avec quelques clubs et on pensait que ça n'allait pas se faire, qu'il allait choisir un autre projet. On lui a présenté le projet, ce qu'il pouvait amener à l'équipe avec sa connaissance de la Ligue 1, son tempérament, sa capacité à marquer et à donner des passes. On a parlé avec lui pour le convaincre. Peut-être que la présence du groupe INEOS a fait que nous pouvions faire cette opération et d'autres non », a-t-il fait savoir.