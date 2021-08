Angola: Des militants du MPLA préparés pour la victoire électorale

Malanje (Angola) — Le secrétaire du Bureau politique du MPLA pour la politique sociale, Albino Carlos, a souligné, samedi, à Malanje, le niveau de préparation et d'organisation des militants en vue des élections législatives de 2022.

S'exprimant en marge de la 13e Conférence de bilan et renouvellement des mandats du Comité municipal du MPLA de Malanje, l'homme politique a souligné que l'organisation prépare ses bases et renforce également sa présence dans les milieux universitaires, des femmes, des paysans etd' autres franges décisives dans le processus électoral.

Egalement coordinateur du groupe de suivi du secrétariat du bureau politique du MPLA à la province de Malanje, Albino Carlos, a indiqué que ces tâches contribuent au renouvellement de la confiance des citoyens, principale préoccupation du parti au pouvoir.

A cet égard, il a noté que le MPLA travaille à trouver des solutions aux problèmes majeurs qui affectent la population, en tenant compte de la crise à laquelle le pays est confronté.

À son tour, le deuxième secrétaire du Comité provincial du MPLA de Malanje, Manuel Carvalho da Costa, a exhorté à la poursuite de la participation des militants de la région aux actions qui contribuent à la construction d'une société fondée sur l'égalité, la liberté et la justice sociale.

La 13e Conférence de bilan et renouvellement des mandats du comité municipal du MPLA de Malanje a conduit João de Assunção au poste de secrétaire municipal, pour les cinq prochaines années, avec 95 % des voix pour.

Lors de cette réunion, 79 membres permanents et 8 membres suppléants du comité municipal du MPLA ont été élus, 76 délégués à la 12e Conférence provinciale et 12 délégués au 8e Congrès ordinaire du MPLA (ce dernier ayant lieu du 9 au 11 novembre de cette année, à Luanda), ainsi que 4 membres du comité provincial du parti.

Sous la devise « MPLA, pour un Angola plus développé, démocratique et inclusif », les participants au conclave ont recommandé un plus grand engagement de l'organisation dans l'accélération des projets inclus dans le Plan intégré d'intervention dans les municipalités (PIIM), ainsi que plus d'actions en faveur de la lutte contre la pauvreté et de la réduction du nombre d'enfants non scolarisés.

Les participants ont également défendu le renforcement du soutien à l'agriculture familiale.

L'événement, qui a clôturé le cycle des conférences municipales de bilan et renouvellement des mandats dans la province de Malanje, a réuni 350 délégués et a été témoigné par le premier secrétaire du MPLA de Malanje, Norberto dos Santos Kwata Kanawa ».