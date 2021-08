Cote d'Ivoire: Covid-19 - Une centaine de cadres supérieurs de la santé renforcent leur capacité sur le traitement et la surveillance de la pandémie

Un séminaire de formation et de renforcement de capacité a réuni une centaine de cadres supérieurs de la santé de toutes spécialités à l'hôtel suprême à Grand-Bassam les 27 et 28 août, autour du thème : « Actualité sur la covid-19 ».

Organisées par le Groupement des cadres supérieurs de la santé de Côte d'Ivoire (Gcss-Ci) et la Mutuelle des cadres de la santé (Musaci), ces journées scientifiques dénommées « journées du mutualiste » ont porté sur le traitement, la surveillance de la covid-19, les zoonoses liées à la présence d'animaux de compagnie (cas du chien et du chat) et sur les Droits et devoirs du praticien hospitalier.

Les dites journées selon Dr Jean-Jacques Méa, président de la musa-ci, visent à améliorer les connaissances des médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes sur la covid-19, les zoonones et sur leurs droits et devoirs. Surtout les outiller sur les acquis de la covid-19 en termes de vaccination, de traitement et les méthodes qui régissent ce corps de métier.

« Pour nous, il est impératif que les agents de la santé en général et les mutualistes en particulier, soient prévoyants et anticipent pour s'instruire afin de faire face à la prochaine vague de contamination de la maladie. Il nous fallait organiser cette formation pour dire aux camarades qu'il est important de connaitre les techniques et les pratiques de lutte contre la covid-19 et autres épidémies qui s'annoncent » a-t-il indiqué.

Lago Digbeu Mathieu, secrétaire général 2 de la préfecture, représentant le préfet de Grand-Bassam, a pour sa part salué et rendu hommage aux médecins pour leurs actions qui consolident l'engagement à freiner la covid-19.

Se prononçant sur le thème principal, Pr Brouh Yapo, chef de service de la réanimation de l'hôpital mère-enfant de Bingerville, a expliqué que la phase compliquée de la covid-19 est en effet, l'insuffisance respiratoire de détresse. Qui consiste chez le patient à ne plus s'approvisionner en oxygène. Cela provoque un manque d'oxygène dans le cerveau et dans tous les organes.

Le conférencier a insisté sur les moyens de surveillances et de traitement du patient, qui selon lui est plus que jamais une nécessité pour prévenir. « Nous insistons pour dire que lorsque vous avez ce type de patient, il faut le surveiller de très près. Je vous donne les moyens de surveillance et de traitement. Il y a des moyens, mais la maladie est très compliquée, il faut aller dans le sens de la prévention, les mesures barrières et le vaccin, après une surveillance de près pour éviter la détresse respiratoire», a-t-il indiqué.

La mutuelle de santé de Côte d'Ivoire, il faut le rappeler, existe il y a de cela 20 ans. Elle a pour vocation, contribuer à la formation continue, au bien-être social des mutualistes.