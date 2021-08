Afrique: Afrobasket 2021 - La Côte d'Ivoire et le Sénégal se qualifient pour les quarts sans trembler

Avec trois victoires en autant de matches, la Côte d'Ivoire et le Sénégal ont fini premiers des groupes C et D. Le Nigeria, le Kenya, le Soudan du Sud et l'Ouganda passeront par les qualifications pour espérer rejoindre les quarts.

Pour la Côte d'Ivoire et le Nigeria, la victoire était impérative pour s'octroyer la première place du groupe C et s'éviter un match de qualification pour accéder aux quarts. Et c'est finalement les Ivoiriens qui se sont offert une troisième victoire en autant de matches en s'imposant 77 à 68 face aux Nigérians grâce à un très bon Matt Costello, auteur de 12 points pour 6 rebonds. Deuxième du groupe, le Nigeria devra passer par un match de qualification.

Dans l'autre match du groupe entre le Kenya et le Mali, la victoire était impérative pour les deux équipes si elles voulaient continuer la compétition. Le Kenya s'est imposé 72-66 dans un match plutôt disputé. Avec ses 16 points mais surtout ses 11 rebonds défensifs, Tylor Ongwae a été l'un des principaux artisans de cette victoire. Troisième, le Kenya jouera lui aussi un match de qualification pour les quarts tandis que le Mali est éliminé.

Le Sénégal écrase le Cameroun

Dans le groupe D, le Sénégal était déjà assuré de terminer dans les trois premiers avant même de jouer son dernier match face au Cameroun, déjà éliminé suite à son match forfait à cause de cas de Covid-19 dans son effectif. Mais les Sénégalais devaient gagner pour s'assurer la première place et ils l'ont fait avec la manière en écrasant les Camerounais 98-65. Avec ce sans-faute, les Lions vont pouvoir aborder les quarts de la meilleure des manières.

L'autre match de ce groupe a été nettement plus disputé puisque le Soudan du Sud a battu l'Ouganda 88-86. Avec cette belle performance, les Soudanais ont pu s'emparer de la deuxième place du groupe, ils affronteront donc le Kenya en match de qualification pour les quarts mardi 31 août. Dans le même temps, l'Ouganda, troisième du groupe, rencontrera le Nigeria.