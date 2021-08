Cote d'Ivoire: Recensement - Les Togolais vivant à l'extérieur vont être bientôt enrôlés

Une mission d'information et de sensibilisation sur le recensement des Togolais de l'extérieur, conduite par le président monde du Haut conseil des Togolais de l'extérieur (Hcte), Atitso Kodzovi, a séjourné en Côte d'Ivoire du 17 au 22 août. L'objectif de cette mission était d'informer et de sensibiliser les Togolais résidant en Côte d'Ivoire sur leur recensement qui va bientôt démarrer.

Ce recensement, conduit par le Hcte, concerne tous les Togolais qui vivent à l'extérieur et est placé sous l'égide du ministère des Affaires étrangères, de l'Intégration régionale et des Togolais de l'Extérieur, a précisé Atitso Kodzovi. Il a apporté ces précisions lors du grand meeting qui a rassemblé les représentants d'associations et autres groupements de Togolais vivant en Côte d'Ivoire, samedi, au Parc des sports de Treichville.

Atitso Kodzovi, qui était entouré de plusieurs hauts responsables du Hcte et des émissaires du gouvernement togolais, a aussi et surtout expliqué les enjeux de ce recensement. « Il ne s'agit pas d'un recensement à but électoral, l'objectif est purement et simplement administratif. Il faut qu'on sache les besoins de nos frères togolais qui vivent à l'extérieur du Togo afin de leur apporter l'appui de leur pays nécessaire à leur épanouissement où qu'ils se trouvent. On ne peut pas se projeter sans les chiffres », a-t-il expliqué.

A en croire Atitso Kodzovi, la nouvelle approche du développement économique et social du Togo implique davantage la diaspora d'où la nécessité de connaître leurs profils professionnels, la cartographie de leurs installations et de leurs besoins dans les différents pays d'accueil.

Selon le Hcte, les Togolais résidant en Côte d'Ivoire sont estimés à environ un million, une donnée qui sera précisée justement par ce recensement. Et c'est la plus grande représentation de Togolais dans le monde. D'où le choix de la Côte d'Ivoire comme premier pays où débute la mission de sensibilisation qui, à en croire le président du Hcte, touchera tous les pays où vit ne serait-ce qu'un seul Togolais.