Cote d'Ivoire: Présidence par intérim du Mfa - Yaya Fofana reçoit le soutien des délégués

Les délégués du Mouvement des forces d'Avenir (Mfa) et les militants de la Diaspora demandent à Yaya Fofana, Vice-président, porte-parole d'assurer l'intérim de la présidence de cette formation politique jusqu'au prochain congrès.

Dans cette motion de soutien signée du délégué Ignace Yacho, reçu par la rédaction de fratmat.info, le vendredi 27 août 2021, les délégués demandent «aux militantes et militants de rester calme, de garder la sérénité en faisant confiance au Président Yaya Fofana car, ils seront tous associés aux activités du parti et du RHDP". La base du Mfa a également porté son choix sur le vice-président Yaya Fofana pour la présidence du Mfa. Bien avant cette motion, le président Ouattara Siaka avait dénoncé une « forfaiture » de la part de ses anciens compagnons.

« Vu que l'ex président Siaka Ouattara n'a pu faire fonctionner le MFA depuis son élection le 25 mars 2018 jusqu'à nos jours ;

Vu qu'il a transgressé les textes du parti ;

Vu la gestion opaque du MFA

Vu qu'il a géré le secrétariat d'Etat chargé du Service Civique de façon sectaire tout en écartant les cadres et les militants du MFA ;

Vu qu'il n'a pas réconcilié les militants du MFA ;

Vu qu'il a refusé de faire le bilan de sa gestion du MFA ;

Nous, délégués MFA et de la diaspora dénonçons haut et fort avec la dernière énergie tous ces agissements qui constituent des MANQUEMENT GRAVES ET INTOLERABLES.

Nous demandons donc au camarade YAYA Fofana, vice-président, Porte-parole du MFA de bien vouloir assurer l'intérim de la présidence du MFA, notre parti bien aimé jusqu'au prochain congrès.

Nous, délégués, demandons enfin au Président par intérim, YAYA Fofana de procéder au renouvellement de toutes les instances et structures spécialisées, demandons également aux militantes et militants MFA de rester calme, de garder la sérénité en faisant confiance au Président YAYA Fofana car nous serons tous associés aux activités du parti et du RHDP. » Tel est le contenu de la motion de ces délégués du Mfa

Il faut noter que dans sa réaction, le Président du Mfa, Siaka Ouattara mis en cause, joint par téléphone, avant la diffusion de la motion des délégués a dénoncé « une forfaiture ». « C'est du faux. Je suis toujours le président du Mfa. J'ai été président à l'issue d'un congrès. Je suis avec le Secrétaire général et la présidente des femmes. Je demeure toujours au Rhdp. Ceux qui ont produit ce communiqué ne représentent pas les militants du Mfa », avait-il réagi.