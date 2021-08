Madagascar: Énergie versus Environnement

Le charbon de bois devrait être hors-la-loi, rien que pour les dégâts incommensurables qu'il a causés à l'environnement. Et pourtant, chaque jour, dans les rues de la Capitale d'un pays en mode déni, on assiste à ce lamentable ballet de dockers en sueur et en suie transférer d'innombrables sacs de charbon depuis un camion, probablement arrivé du prochainement légendaire «Ala atsinanana», vers les encore trop nombreuses petites échoppes à charbon où ce combustible est détaillé à des consommateurs qui n'ont pas les moyens d'un gaz dont on a oublié de démocratiser la disponibilité et le prix.

Pendant que Madagascar cherche encore le meilleur moyen de maintenir à bas prix cette énergie anachronique, la société chinoise MySE (MingYang Smart Energy) a annoncé, ce 20 août 2021, le lancement de la plus grande turbine éolienne au monde: le diamètre de son rotor (242 m), avec des pâles de 118 mètres de long, lui permet de balayer une surface de 46.000 m2 pour une puissance de 16 MW, et avec une capacité de production de 80 000 MhW par an pour les 25 prochaines années.

Si les forêts malgaches pouvaient bénéficier de ce quart de siècle de répit, la triple catastrophe écologique, climatique et finalement humaine, pourrait voir un début d'ajournement sine die.

Éolienne, hydroélectrique, solaire: l'éventail des énergies renouvelables semble suffisamment large pour une sortie progressive d'une autre énergie tout aussi rétrograde, le thermique, dont on fait encore large usage à Madagascar. En ce mois d'août 2021, une communication de la JIRAMA admet encore sans sourciller que la principale source d'électricité malgache demeure ses centrales à fioul qui font le bonheur des compagnies pétrolières.

Il y a déjà soixante-seize ans, en janvier 1945, mais cinquante ans tout de même après la conquête française, un article regrettait que la «houille blanche» soit encore peu utilisée à Madagascar: 10.000 KW seulement étaient installés pour l'alimentation d'Antananarivo, Toamasina, Antsirabe et Fianarantsoa et un seul barrage, celui de Mantasoa, était en service pour régulariser le cours de l'Ikopa. Quand l'auteur évoque la nécessaire surélévation des barrages de prise pour la constitution de réserves pour la saison sèche, revient immédiatement à l'esprit cette image, très actuelle, d'un Ikopa tari à Tanjombato et qui n'alimente même plus la prise d'eau de Farahantsana.

Post-Scriptum : Par le même auteur (E. Crouzet, Les possibilités industrielles de Madagascar, La Revue de Madagascar, N° spécial, janvier 1945, p.18-25), et au titre des nombreux mirages volatilisés dans le «Sud profond», la Sakoa: «Pour la houille, Madagascar semble bien être le territoire le plus riche des territoires français d'outremer (NDLR: nous sommes en 1945), grâce au bassin de la Sakoa, reconnu il y a une vingtaine d'années (NDLR: donc en 1925, cinquante-cinq ans après les missions d'exploration rigoureusement documentées d'Alfred Grandidier) à une centaine de kilomètres à l'Est-Sud-Est de Tuléar (... )

Les réserves sont évaluées très sérieusement à un milliard de tonnes au moins (... ) Les études pour l'établissement d'une voie ferrée et d'un port, qui sera Soalara, au Sud de l'embouchure de l'Onilahy, sont très avancées (... ) Elle permettrait sans doute de créer un foyer industriel dans la région même de la Sakoa, grâce au traitement d'autres produits minéraux qui sont à proximité: cuivre du Vohibory, grès ferrugineux à hématite, amiante (NDLR: déclarée hors-la-loi depuis les années 1990), roches à ciment. En outre, par cabotage, le combustible pourrait être transporté tout autour de l'île et suppléer la chauffe au bois dans les chaudières industrielles et dans les locomotives des deux voies ferrées orientales».