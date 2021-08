Madagascar: Forêt de Kirindy - La scolarisation des enfants comme moyen de sauvegarde

L'école primaire publique de Kirindy mise en place par le groupe Kimony Lodge et Resort.

La biodiversité de Menabe Antimena court un grand danger, et ce n'est pas la première fois que les interpellations sont faites. Des efforts sont menés par des acteurs afin de limiter la cause qui est la migration d'une partie de la population malgache qui y défriche les forêts pour en faire des terrains agricoles.

«Il faut stopper le nomadisme de ces Malgaches. Parce qu'ils n'ont pas d'emplois et n'ont de quoi subvenir à leurs besoins, ils viennent dans les forêts de Menabe Antimena pour y cultiver du maïs. Et le rapport perte/rendement est moindre parce qu'ils détruisent des ressources inestimables pour un produit qui se vend à 500 ariary le kilo». Ce sont là les propos de Danil Abdulla, directeur général du groupe Kimony Lodge et Resort pour faire état de la situation qui prévaut actuellement dans les forêts de Kirindy. «Une situation catastrophique qui mérite davantage d'actions palpables et plus de mesures strictes afin d'en finir avec les dérives», note Nomenjanahary Jean François, maire de la commune rurale de Marofandila, où se situe la forêt en question.

Parmi ces actions palpables se trouve la construction d'une école primaire publique dans la commune rurale de Marofandila via la politique de responsabilité sociétale du groupe dirigé par Danil Abdulla. «Nous avons construit l'école primaire publique afin de faire jouir les enfants dans cette partie de la région de leur droit fondamental qu'est l'éducation. Cela nous permet également d'avoir une certaine maîtrise des déplacements de ces gens qui s'enfoncent de plus en plus vers le noyau dur de la forêt de Menabe Antimena» explique le chef d'entreprise.

Avancées. Freiner la pénétration des parents dans la forêt par la scolarisation de leurs enfants, tel est l'un des moyens trouvé par le groupe Kimony Lodge et Resort afin de préserver la richesse en biodiversité de la forêt de Kirindy. «Nous allons essayer de les sédentariser le plus possible pour qu'ils oublient l'option détruire la forêt», lance avec espoir Danil Abdulla. Avant de préciser «le fait pour eux de connaître que leurs enfants sont scolarisés et nourris et que ceux-ci doivent rester à l'école tous les jours les dissuade de quitter Kirindy. Et c'est pour nous une bataille de gagner dans cette longue lutte».

D'autres bienfaits de l'implantation de l'école dans la commune rurale sont également constatés par la population si l'on s'en tient aux explications de Soaraza Julio, chef du Fokontany de Kirindy. «C'est la seule école primaire qui existe ici. Son existence évite aux parents d'envoyer leurs enfants dans les autres communes comme Morondava ou encore Ankilizato ou Miandrivazo. Cela arrange les parents qui doivent déjà se faire à l'idée d'envoyer leurs enfants dans ces communes à partir du niveau collège vu qu'il n'y a pas non plus de collège ou de lycée ici» explique Soazara Julio. Outre la scolarisation classique, les enfants suivent également une éducation sur la préservation de l'environnement. Une initiative louable sachant qu'une partie des parents des enfants en question font partie des gens qui vivent de la destruction de la forêt.