Madagascar: Basket / Sommets Vétérans - MMBC et BC Est sacrés

Auteurs d'un parcours sans faute, les équipes du MMBC chez les dames et BC Est chez les hommes s'offrent les trophées et les primes des Championnats de Madagascar vétérans.

Les titres ont été partagés. Elles l'ont fait. L'équipe du Miaraka Mankafy Basket Club (MMBC), qui a annoncé la couleur depuis le début de la compétition, a réussi sa mission au Gymnase de Toliara. C'est le premier titre remporté par l'équipe d'Analamanga au championnat de Madagascar vétéran après celui raté de 2019. La troupe à Judith s'est imposée au final sur le score de 77 à 56 face à Coup de Pouce de Mahajanga. La première mi-temps était âprement disputée où les deux équipes étaient au coude à coude. Le tableau affichait un score de 27 à 25. De retour des vestiaires, les joueuses d'Analamanga étaient plus convaincantes que leurs adversaires. Les protégées de Kims s'envolent au score à la fin du troisième quart-temps.

Le money-time n'était plus qu'une simple formalité pour MMBC qui enchaîne les points et creuse l'écart. « C'est notre troisième participation au championnat de Madagascar. La mission a été accomplie ici à Toliara. Nous avons lancé la préparation et les entraînements une fois que la fédération a publié le calendrier et lorsque le déconfinement a été annoncé. La discipline et une bonne organisation sont peut-être le secret de notre victoire », nous a fait savoir Aimée Andriamaro, présidente du MMBC.

Chez les hommes, le titre reste à domicile. La formation du BC Est de Toliara s'impose sur son propre terrain contre VIGA de Vakinankaratra par 70 à 54. Pour une première participation, les Tuléarois du BC Est ont marqué le coup en remportant son premier titre national chez les vétérans. Dès l'entame de la rencontre, les Eustache et ses amis ont vite pris le jeu à leur compte. A la pause, l'écart était déjà conséquent, 38 à 24. A la reprise, les basketteurs de Vakinankaratra accumulent les erreurs et manquent de réussite aux tirs. La machine du BC Est semble bien fonctionner et l'écart se creuse entre les deux formations. Appuyés par un public acquis à leur cause, les poulains de Hermone remportent la rencontre par 24 points d'avance.