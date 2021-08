Madagascar: Athlétisme-Championnats de Madagascar minimes et juniors - Atsimo-Andrefana termine premier avec quinze médailles d'or

Les athlètes d'Atsimo-Andrefana ont fait la razzia des médailles.

Les athlètes de la ligue Atsimo-Andrefana ont dominé les débats aux championnats de Madagascar d'athlétisme minimes et juniors qui ont pris fin hier au stade d'Alarobia. La ligue y avait aligné seulement 36 athlètes. Pourtant, ils ont remporté le plus grand nombre de médailles. En effet, ces athlètes ont raflé 33 médailles dont 15 médailles d'or, 9 d'argent et 11 de bronze. Chez les juniors, Marotafika d'Ajat a réalisé un beau doublé. Ce dernier est sacré champion en 800 (1'58"32) en devançant Aina Miharintsoa (1'59" 36). En 10 00m, Soafiavy Tahisoa de GST et Angelica Razanamanitra d'Ajat ont réalisé une belle performance. Les athlètes d'Analamanga ont ravi la cinquième place (6 Or, 14 Arg, 14 Brz) derrière la ligue d'Atsinanana (10 Or, 5 Arg, 6 Brz), Diana (8 Or, 4 Arg, 2 Brz) et Anosy (7 Or, 3 Arg, 3 Brz). Ce sommet national a vu le record de participation dont 528 athlètes issus des quatorze ligues régionales et de la section d'Antsohihy. Les cadets et les seniors entreront en lice à la deuxième phase du championnat les 3, 4, 5 septembre.

Tableau de médailles

-1er : Atsimo-Andrefana : 15 Or, 9 Arg, 11 Brz

-2e : Atsinanana : 10 Or, 5 Arg, 6 Brz

-3e : Diana : 8 Or, 4 Arg, 2 Brz

-4e : Anosy : 7 Or, 3 Arg, 3 Brz

-5e : Analamanga : 6 Or, 14 Arg, 14 Brz

-6e : Itasy : 3 Or, 3 Arg, 3 Brz

-7e : Bongolava : 2 Or, 1 Arg

-8e : Alaotra Mangoro : 1 Or, 4 Arg, 3 Brz

-9e : Amoron'i Mania : 1 Or, 2 Arg, 3 Brz

-10e : Boeny : 3 Arg, 2 Brz

-11e : Vatovavy Fitovinany : 2 Arg, 1 Brz

-12e : Section Antsohihy : 1 Arg