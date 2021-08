Madagascar: Foire économique et commerciale - Evénement inclusif pour redynamiser l'économie, selon Harilala Ramanantsoa

interview

Harilala Ramanantsoa, fondatrice du groupe Madavision.

La promotion des activités sur le marché local est nécessaire pour favoriser la grande relance économique, selon le groupe Madavision. Dans cette optique, il organise la Foire économique et commerciale, du 28 au 31 octobre. Interview avec Harilala Ramanantsoa.

Quelle motivation a poussé l'organisation de cette foire économique et commerciale dans un contexte d'incertitude ?

En effet, la majorité des entreprises, quelles que soient leurs tailles, n'ont pas assez de visibilité sur l'avenir global de l'économie du pays et de leurs activités respectives. Beaucoup d'entre elles sont sur le point de fermer boutique face à l'engouffrement financier auquel elles font face. De ce fait, nous proposons une alternative pour redynamiser les activités des entreprises et pour surmonter cette morosité généralisée. Notre métier étant la communication et l'organisation commerciale, nous apporterons des pistes de solution simples, efficaces et inclusives au niveau national pour tous les secteurs d'activités et pour tous les types d'entreprises, dans les 23 régions. La Foire économique et commerciale est une initiative privée, mais nous nous appuyons fortement sur le partenariat avec le secteur public, qui est la partie prenante pour la mise en œuvre de la relance économique du pays.

Qui seront les participants et les visiteurs cibles ?

Cette manifestation économique et commerciale cible les très petites, les petites et moyennes entreprises, les grandes entreprises ainsi que les artisans. Il s'agit d'une plateforme d'échange nationale inclusive en faveur du marché local.

Cette foire est un événement semi-professionnel où les opérateurs économiques pourront se connecter pour faire des affaires (nouveaux clients, fournisseurs, partenaires d'affaires) ; pour se faire connaître au niveau national afin de renforcer leur réseau d'affaire à moindre coût (nouveaux distributeurs, etc.), leur image et leur notoriété (position sur le marché et dans leur secteur, etc.) ; et également pour partager les opportunités d'affaires avec les opérateurs économiques dans les 23 régions.

Pourquoi plusieurs événements en simultané au lieu d'un grand rendez-vous national ?

Nous avons opté pour des événements en simultané dans les 23 régions, toujours pour favoriser une forte synergie et faire bénéficier à tous les opérateurs économiques les mêmes opportunités d'affaires. Nous devons tous reconnaître que les opérateurs économiques des 23 régions sont les piliers du développement économique de Madagascar.

Y aura-t-il une visibilité en ligne ou une plateforme de réseautage ?

Oui, les événements dans les régions seront diffusés en ligne. Des interactions entre les régions sont au programme de l'événement. Mais ce n'est pas tout. Après la foire, les informations seront disponibles dans l'annuaire « Tolotra sy Tinady », et seront donc accessibles depuis les 23 régions. Une plateforme digitale pour la connexion des opérations économiques des 23 régions sera également mise en place.

Quelles solutions cet événement pourrait apporter aux opérateurs économiques participants ? Quels sont les objectifs ?

Comme je l'ai annoncé, la Foire économique et commerciale est organisée dans l'optique de favoriser le marché local. Cet événement permettra de redynamiser les activités des opérateurs économiques dans les 23 régions, toutes catégories ; de partager les opportunités d'affaires dans les 23 régions, offrant ainsi une égalité de chance.

Parmi les objectifs, nous voulons créer une plateforme d'échange inclusive et nationale pour toutes les catégories d'opérateurs économiques afin qu'ils puissent se faire connaître, établir une connexion entre les opérateurs économiques des 23 régions pour favoriser les échanges commerciaux au niveau national et mettre à la disposition des opérateurs les opportunités d'affaires leur permettant de redynamiser leurs activités.

Comme l'événement est organisé dans une optique inclusive, la participation est possible selon la capacité financière de l'opérateur économique. Ainsi, cette foire concerne les entreprises de tous secteurs confondus, de toutes les catégories qu'elles soient des TPE, PME ou grandes entreprises; et de l'ensemble des 23 régions. Nous pouvons dire que la participation sera simple mais les résultats efficaces. Les informations seront également facilement accessibles. L'idée est de valoriser chaque opérateur économique qui participe à la foire.