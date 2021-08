Madagascar: Festivals des grandes vacances - Un bilan satisfaisant pour une reprise post-Covid

Trois grands festivals ont marqué la reprise post-Covid du secteur de l'événementiel la semaine dernière à Madagascar : le festival Sômarôho qui s'est tenu à Nosy Be, le festival Rifatse à Morondava, et la Star Tour Janga 2021 à Mahajanga. Un bilan plutôt positif pour ces trois événements qui ont réuni une foule immense, malgré l'absence de touristes étrangers.

La programmation des trois festivals a été à la hauteur des attentes du grand public. Chaque organisateur a fait de son mieux pour offrir des vacances de rêves aux Malgaches. Du côté de Nosy Be, Wawa, l'initiateur de Sômarôho a programmé une dizaine d'artistes, tous aussi connus les uns que les autres pour satisfaire un maximum de public. Cette huitième édition a même eu l'honneur d'accueillir la star internationale Goulam dans son programme. Dans ce petit coin de paradis, c'était 5 jours de fête, au plus grand bonheur des touristes locaux, mais aussi de la population locale qui a mal vécu la longue période sans touristes due à la crise sanitaire. Même chose pour Morondava, une autre grande ville touristique du pays. Les visiteurs sont venus en masse profiter de la bonne ambiance proposée par la sixième édition du festival Rifatse. Là également, des grands noms de la musique populaire malgache étaient au rendez-vous : Tsiliva, Dah Mama, Lianah, et une dizaine d'autres. Dans l'Ouest où les vacanciers ont envahi les hôtels et les plages, la Star Tour Janga 2021 avait déjà réussi son pari bien avant même le début de l'événement. Stéphanie, Wendy Cathalina et l'infatigable Samoëla ont complété les divers jeux et animations. Le bilan était positif avec une foule immense à chaque rendez-vous proposé par la Star, autant sur la plage du Grand Pavois que sur le grand terrain du village touristique.

En plus des concerts avec Samoëla, la STAR Tour Janga a proposé diverses activités à Mahajanga.

Les Tananariviens en vacances. Si les Tananariviens se sont rués en masse vers les provinces durant les vacances, l'organisation de ces trois festivals a amplifié cette migration temporaire. D'autant plus que c'était la dernière semaine de détente avant la prochaine rentrée scolaire, beaucoup ont choisi de s'y rendre, même si trouver une place de taxi-brousse n'était pas évident. Tous les budgets ont permis de belles vacances sur ces trois sites touristiques, et ce, malgré un portefeuille serré pour certaines familles. Ce qu'on peut dire, c'est que l'engouement autour de ces manifestations culturelles est un bon signe pour le secteur de l'événementiel. D'ailleurs, pour ceux qui sont restés dans la capitale, les salles de spectacle ont commencé à recevoir un nombre relativement acceptable de spectateurs.

Un nouveau départ. Même si le match de qualification à la Coupe du monde de football des Barea doit se jouer à huis clos suivant la décision de la CAF, les représentations en plein air ont déjà reçu l'aval du gouvernement. Aussi, les artistes sont nombreux à faire leur retour sur scène dès ce mois de septembre. Pour bon nombre d'entre eux, c'est un nouveau départ et aussi l'occasion de rattraper tout le temps perdu durant ces deux années de trouble sanitaire. De son côté, le public a montré un vif intérêt pour les manifestations culturelles, leur présence à ces festivals des grandes vacances en est la preuve. Toutefois, tout le monde reste conscient que la menace de la Covid-19 plane toujours sur l'ensemble du territoire. Il ne faut donc pas se précipiter et surtout continuer à appliquer les gestes barrières.