Madagascar: XIII Florence Biennale - Tara Shakti portera ses couleurs et celles de Madagascar en octobre

La treizième Biennale de Florence se tiendra dans la Fortezza da Basso du 23 au 31 octobre 2021. Tara Shakti, la peintre malgache y sera pour représenter à la fois son travail, mais aussi le pays.

Cette année, le thème proposé par la biennale d'art contemporain est l'univers polychrome et multiforme de la féminité. Une concentration qui parle bien à notre peintre dont le travail tourne généralement autour de cette thématique. Cette artiste, qui a déjà reçu de nombreux prix internationaux pour son travail, pour ne citer que Mosaic obtenu à New York en 2019 grâce à sa série « Archives », le Prix Zama à Paris en 2019, ou encore le Prix spécial au Carrousel du Louvre toujours à Paris en 2017, peut donc prétendre à une récompense lors de cette biennale d'art contemporain de Florence. Notons que Tara Shakti a été désignée "Artist of the Future" par le magazine Contemporary Art Curator en 2020.

La cause des femmes. La ligne directrice du travail de Tara Shakti repose sur la cause des femmes. D'ailleurs, elle le dit elle-même que son objectif est de sensibiliser et de susciter des conversations visant à se poser des questions sur qui est la femme, ce qu'elle peut faire, et la lutte qu'elle mène vers l'égalité des droits et du genre. À travers son art, c'est le message que l'artiste véhicule. Cette finalité semble encore lointaine, mais elle estime qu'ensemble, cela reste parfaitement possible. Ainsi, ses œuvres représentent une certaine plateforme qui peut provoquer des conversations qui, à leur tour, vont faire naître le courage.

Pour découvrir les toiles de Tara Shakti, son site web affiche certaines de ses œuvres au format numérique.