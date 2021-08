Madagascar: Montagne des Français - Un projet de reforestation lancé

La forêt immense de la Montagne des Français, constituée en grande partie de majestueux baobabs, est actuellement en nette dégradation. Les communautés locales dans les fokontany Mahagaga et Andavakoera qui vivent aux alentours de cette aire protégée ont ainsi pris l'initiative de procéder à sa reforestation, outre les actions de conservation.

Consciente de l'importance de cette action citoyenne en faveur de la biodiversité locale, la Fondation Tany Meva a décidé de soutenir leur initiative en finançant, à travers le fonds CEPF, les projets menés par AVT2D et Arche aux plantes, qui visent à accompagner les communautés locales de base face à cet énorme défi. Des communautés de base comme FTMM TM et FTA se chargent, entre autres, de la production de jeunes plants d'une espèce à croissance rapide telle que l'acacia ainsi que de l'organisation et du suivi des activités de restauration forestière.

L'objectif consiste à assurer la reforestation de la vaste Montagne des Français tout en sollicitant la population locale à effectuer des activités de reboisement en vue de couvrir leurs besoins en énergie domestique. Le président de l'association FTMM TM, Jean Zamany, veut ainsi montrer un bel exemple en tant que bon leader communautaire. En effet, il a déjà planté 7 000 pieds d'eucalyptus depuis qu'il gère la pépinière de cette communauté locale de base. Il ne ménage pas non plus ses efforts pour sensibiliser ses pairs à se lancer dans des activités de reboisement, d'autant plus qu'une partie des jeunes plants produits au niveau de la pépinière est distribuée gratuitement aux membres.