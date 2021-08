Cote d'Ivoire: Budget, Douanes, Impôts, Marchés publics - Moussa Sanogo explique les actions du gouvernement

Le gouvernement met en œuvre, depuis quelques années, des mesures pour favoriser le développement des petites et moyennes entreprises, a déclaré le ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat, Moussa Sanogo, lors d'une conférence publique organisée par l'Université Nord-Sud, le 27 août, dans l'enceinte de l'établissement. « En Côte d'Ivoire, au moins 30% des marchés publics sont réservés aux Pme. Et nous faisons en sorte que les grandes entreprises puissent sous-traiter avec les Pme », a déclaré Moussa Sanogo. En outre, l'Etat s'emploie à assurer l'équité dans le payement des Impôts.

«Nous assurons de ce que tout le monde s'acquitte de ses droits », a-t-il dit. Le conférencier a évoqué également les principales décisions, notamment la facilitation douanière, le contrôle allégé et la mise en place d'un système d'interconnexion douanier.

La résilience de l'économie nationale face à la Covid-19 a été également soulignée. « Dans beaucoup de pays, on a creusé le déficit budgétaire. L'Etat a dû dépenser beaucoup plus que ce qu'il était capable de dépenser. En Côte d'Ivoire, nous avons fini à 5,6% de déficit budgétaire. Nous faisons toujours en sorte que la santé et la sécurité des citoyens soient préservées ».

Par ailleurs Moussa Sanogo a expliqué aux étudiants le processus de préparation du budget qui commence à partir du mois de mars-avril. Le projet de budget est achevé courant octobre et transmis à l'Assemblée nationale qui va, en fonction de son calendrier, arrêter une date pour le vote de la loi de finances. D'autres sujets, notamment la levée des ressources pour financer le budget de l'Etat ont été évoqués.

Auparavant, le Conférencier a présenté son ministère, lequel est composé de 5 Directions générales : la Direction générale du budget et des finances, la Direction générale des Marchés publics, la Direction générale des Impôts, la Direction générale de la Douane et la Direction générale du Portefeuille de l'Etat.