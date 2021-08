Cote d'Ivoire: Plus de 3.000 jeunes du diocèse de Yopougon participent aux Journées Diocésaines de la Jeunesse

Abidjan — La jeunesse catholique du diocèse de Yopougon se réunira du 27 au 30 août à la paroisse Saint Laurent de Yopougon Kouté pour vivre sa traditionnelle activité annuelle, les Journées Diocésaines de la Jeunesse (JDJ), avec la participation de plus de 3.000 jeunes.

Une activité qui n'a pas pu avoir lieu l'année dernière à cause de la covid-19, mais qui se veut un cadre d'agrégation autour de l'Évêque, de formation spirituelle, de rencontre, de fraternité et d'échange. Pour cette neuvième édition, le thème choisi est : "Seigneur Jésus, réellement présent dans le tabernacle, aide-moi à t'adorer plus souvent. "

"Les JDJ permettent aux jeunes de se retrouver pour se réjouir du Seigneur", a déclaré le père Franck Hermann Soko, aumônier diocésain de la pastorale des jeunes à Yopougon.

Énumérant les activités au cœur de cette rencontre, il a expliqué l'intérêt de chacune d'entre elles " nous avons des activités traditionnelles comme le concours Miss Vierge qui est en fait, le concours Miss Esther pour mettre en valeur la virginité qui est une valeur de l'Eglise et de la société. Il y a aussi la chorégraphie religieuse, on danse en transmettant et en proposant un message, nous avons le concours biblique pour éveiller à la pratique de la Bible et aussi pour permettre à tous les jeunes présents de mémoriser les connaissances bibliques " a-t-il expliqué. (S.S.) (Agence Fides 30/8/02021)