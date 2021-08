Cote d'Ivoire: Taekwondo/Élection du nouveau président de la Fitkd - Le compte à rebours a commencé

La Fédération ivoirienne de taekwondo (Fitkd) organisera son assemblée générale élective le samedi 30 octobre prochain. Conformément aux dispositions de l'alinéa 5 de l'article 20 du règlement intérieur de cette faîtière nationale, le président sortant, Me Bamba Cheick Daniel, a tenu à donner, officiellement, l'information à tous les membres statutaires afin que nul ne l'ignore. « J'ai l'honneur de porter à votre connaissance la tenue de l'Assemblée générale ordinaire élective de la Fédération ivoirienne de taekwondo, le samedi 30 octobre 2021, à partir de 14h au Centre sportif, culturel et des Tics Ivoiro-coréen Alassane Ouattara », peut-on lire sur la convocation. Un document qui date du 26 août 2021 et dont une copie nous est parvenue.

Par ce communiqué donc, les Taekwondo-in ivoiriens et autres associations de base sont invités à honorer de leur présence ce grand conclave très attendu. Une assemblée générale qui mettra fin au mandat portant exercice 2017-2020. Donc la fin du mandat du président Bamba Cheick Daniel.

La convocation dont copie a été acheminée à la fédération mondiale et au ministère des Sports déclenche de facto le processus de dépôt des dossiers de candidature au poste du président du comité directeur, mais aussi pour les postes de commissaires aux comptes de la Fédération. Ces dossiers sont reçus au secrétariat général de l'instance contre un récépissé de dépôt consignant les pièces déposées.

A l'instar de toutes les assemblées générales du genre, l'ordre du jour adopté par le Comité directeur lors de sa réunion du lundi 23 août 2021 a retenu, dans un premier temps, l'adoption des rapports (moral, financier et vote de quitus). Sans oublier l'appel des délégués et autres vérifications de quorum et divers. C'est après ce chapitre que l'on procédera aux votes.

Il faut souligner que tout le processus de cette élection a été arrêté en assemblée générale et discuté avec les farouches opposants.

Ceux-ci avaient même exigé et obtenu par écrit la date effective de l'assemblée générale. Tout cela a été suivi de près par les instances internationales de la discipline et le ministère des Sports et du Développement de l'économie sportive. La Fédération mondiale de taekwondo, qui ne veut plus de confusions autour de ses associations membres, a décidé en assemblée générale, en 2019, de superviser toutes les élections qui se dérouleront au sein de celles-ci. Elle a validé tout le processus de l'élection en Côte d'Ivoire. Il ne reste donc plus qu'aller aux votes.