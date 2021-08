Cote d'Ivoire: FPI - Affi N'Guessan reçoit le soutien des militants du Moronou

Le président du Front populaire ivoirien (Fpi), l'honorable Pascal Affi N'Guessan, député de Bongouanou sous-préfecture, par ailleurs président du conseil régional du Moronou, a mené, du 24 au 29 août, dans la région du Moronou, des rencontres d'information sur l'actualité politique nationale, particulièrement sur la vie du parti qu'il dirige, avec les militants du Fpi de la région, les chefs de village et les leaders d'opinion. La tournée a débuté, le 24 août, par les localités de Brou Akpaoussou et Andé, dans le département de Bongouanou.

Puis, ont suivi le chef-lieu de région, Bongouanou et les départements d'Arrah et de M'Batto. Dans les deux dernières localités, plusieurs sous-préfectures ont été visitées telles que Krégbé et Kotobi pour Arrah; Assahara et N'Zuékokoré pour M'Batto. Les communes de Tiémélékro et d'Anoumanba, dans le département de M'Batto, ont mis fin, hier, à ce périple. L'un des temps forts de cette tournée a été la rencontre avec la chefferie traditionnelle des trois différents départements. Le président du Fpi a d'abord cherché à recevoir la bénédiction des têtes couronnées, avant de leur signifier l'objet de sa tournée.

Ensuite, face aux membres de la direction du Fpi, du fédéral et son bureau, de tous les secrétaires généraux de section et de base, des JFpi et Offpi de chaque localité, en somme les responsables des structures spécialisées du parti de la région, Affi N'Guessan s'est montré rassurant quant à l'avenir de leur formation politique. "N'ayez aucune crainte, le parti vivra et se développera davantage. Grâce à votre soutien, nous irons loin et atteindrons nos objectifs", a-t-il répété partout où il est passé. Tout en faisant comprendre aux militants que la position actuelle du parti est favorable à son évolution.

Dans toutes les localités visitées, après avoir écouté attentivement le président du Fpi, les structures de base ont décidé de lui apporter leur soutien sans faille. Elles ont demandé au président du Fpi de rester serein et de continuer le combat qu'il mène. " Avec le président Affi, c'est ton pied, mon pied", a résumé Kablan Moïse, fédéral de N'Zuékokoré.