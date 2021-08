Cote d'Ivoire: Êlê festival d'Adiaké - Trois jours de fête sur les terres du peuple Bétibé

Après deux ans de pause du fait de la Covid-19, les festivaliers avaient hâte de retrouver les rives sablonneuses de la lagune d'Adiaké pour une nouvelle édition de Êlê festival. Cet évènement, inscrit parmi les rendez-vous culturels majeurs de la région du sud Comoé, consacrait sa cinquième édition.

Durant trois journées (du 26 au 28 août), près de 20 000 festivaliers ont été les témoins privilégiés de la légendaire hospitalité du peuple Bétibé (Adiaké). Animation, danses traditionnelles, concours culinaires, mais surtout les épreuves sportives, dont les courses de pirogue constituent la principale attraction...

Voici énumérées les principales articulations de ce rendez-vous qui a plongé la ville d'Adiaké dans une ambiance carnavalesque.

L'initiateur du festival, le directeur général du port d'Abidjan et député maire d'Adiaké, Hien Sié, a mis un point d'honneur à la réussite de cet évènement. Qui se veut le vecteur par excellence de la promotion de la culture et du développement touristique de la commune d'Adiaké.

Le peuple autochtone Bétibé nourrit, en effet, l'ambition d'en faire un outil de promotion de son riche patrimoine culturel à travers le monde. Le 28 août, ultime journée des festivités, la place du débarcadère a été le théâtre du dénouement de ce marathon culturel et sportif.

Ce, en présence d'un parterre de chefs traditionnels et d'autorités administratives et politiques. Parmi ceux-ci figuraient le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani, qui a représenté le haut patron du festival, le Premier ministre Patrick Achi. On dénombrait aussi parmi les invités de marque, le Président du Conseil économique social environnemental et culturel, et président du conseil régional du Sud Comoé, Aka Aouélé.

Ou encore la ministre de la Culture et de l'industrie du spectacle et des arts, Harlette Badou Kouamé. Ces différentes personnalités se succédant au pupitre ont unanimement salué la création de ce festival qui ne vient pas seulement étoffer l'offre culturelle de la région du sud Comoé. Mais qui contribue surtout à booster la vie économique de la commune d'Adiaké. «Durant ce festival, ce sont plus de 20 000 festivaliers qui prennent d'assaut les restaurants, les installations hôtelières et empruntent les transports locaux», a relevé le député maire d'Adiaké, Hien Sié.

Une plateforme de brassage culturel

Elê festival se veut une plateforme de promotion des valeurs culturelles et un outil de brassage ethnique et de rapprochement culturel des peuples. Cette ambition s'est matérialisée à travers deux grands symboles lors du festival. Le premier est perceptible à travers le thème retenu pour cette édition 2021 : "Tourisme, culture et pouvoir traditionnel" qui visait à mettre en exergue le rôle essentiel joué par les rois et chefs traditionnels, incontournables gardiens de nos us et coutumes. Quant au second symbole, il consiste en l'invitation des communautés ethniques du grand ouest ivoirien en qualité d'invités spéciaux de cette édition. Toute chose qui a permis aux Guéré, Gouro, Yacouba, bété pour ne citer que ceux-ci de présenter un pan de leur riche potentiel culturel à travers diverses prestations. Le peuple hôte Bétibé et les communautés ethniques du sud Comoé ont aussi apporté leur contribution à l'expression culturelle lors de cet évènement.

Les résultats des différentes compétitions

Le festival a été marqué par des compétitions dans des disciplines diverses, dont l'essentiel des résultats se résume comme suit. Le concours culinaire a été remporté par l'Association des commerçants et viviers d'Adiaké. Ils ont obtenu les faveurs du jury avec un mets composé de sauce gluante appelée dans le jargon culinaire ivoirien " Namougou ". Au niveau des compétitions sportives, l'équipe des Anges du petit marché d'Adiaké est arrivée en tête du classement général des courses de pirogue avec 410 points. Ainsi, après trois journées de fête dans une belle ambiance, les festivaliers se sont donné rendez-vous dans un an.