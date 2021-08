Afrique: Abdul Karim Razak - Le golden boy

Le milieu de terrain des Black Stars a illuminé la CAN remportée en 1978.

Les jeunes générations ne doivent pas vraiment avoir entendu parler de lui mais Abdul Karim Razak fait partie de ces légendes du football africain qui ont marqué leur époque. Même si elles n'ont pas bénéficié de l'engouement médiatique qui existe aujourd'hui autour des stars. Pas besoin des médias de toutes les façons puisque le talent du milieu de terrain ghanéen n'a jamais fait l'objet de débat.

Son pays lui doit d'ailleurs largement son sacre continental lors de la CAN 1978 et le joueur de 22 ans sera logiquement récompensé du titre meilleur joueur du tournoi. De ses deux buts inscrits pendant la compétition, celui qui était surnommé « Golden Boy » retient celui de la victoire contre la Tunisie en demi-finale. Abdul Karim Razak sera d'ailleurs désigné Ballon d'or africain quelques mois plus tard.

Celui qui a fait les beaux jours d'Asante Kotoko, club ghanéen, signera dans la foulée aux New York Cosmos où il n'arrivera pas à s'imposer. Parce qu'il évolue justement à l'étranger, il ne sera pas du voyage en Libye pour la CAN 1982 où son pays remporte son 4e titre africain. Le milieu de terrain participera toutefois à l'édition suivante. Il reviendra en Afrique où il va passer par Arab Contractors en Egypte et Africa Sports en Côte d'Ivoire notamment. A la fin de sa carrière qui affiche 70 sélections pour 25 buts en 1990, il se lance dans l'entraînement et remporte notamment des titres avec Asante Kotoko.